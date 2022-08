Médico detenido por almacenar pornografía infantil queda en libertad

Con firma mensual desde enero de 2011 quedó el médico anestesista identificado con las iniciales R.O.M. de 40 años, quien fue detenido ayer por la Bicrim de Viña del Mar por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil. Ortúzar arriesga una pena de presidio menor en su grado medio, que podría ir desde 541 días a 3 años. La orden de detención del médico, que se había pedido en mayo de este año, se produjo luego de una investigación realizada por efectivos de Interpol Alemania, quienes determinaron que un computador chileno almacenaba material pornográfico infantil. La fiscal Paola Castiglione sostuvo que en el computador del médico se encontraron alrededor de 2 mil 800 fotografías y un disco duro con 2,5 gigabites de videos con pornografía infantil donde aparecían menores de edad (extranjeros) en posiciones sexuales y teniendo relaciones con adultos y animales. La investigación, que tendrá un tiempo de 75 días, no descarta que existan imágenes de menores chilenos debido a que no se ha terminado de periciar la totalidad de los archivos. También se busca determinar si el imputado utilizaba el material para fines específicos o si participaba de alguna red internacional. En tanto, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, informó que el profesional acusado no trabaja ni ha trabajado en dependencias del recinto hospitalario, como se informó en un primer momento.