24/02 a 01/03: Lo que tienes que saber

La semana política partió indiscutiblemente en Viña del Mar. Y partió el domingo, cuando La Moneda -habiendo programado un plan de seguridad para la noche inaugural del festival- veía cómo un grupo de manifestantes llegaba a vandalizar el emblemático Hotel O’Higgins y quemaba autos en una automotora cercana. Claro, no pudieron entrar a la Quinta Vergara, pero igual hicieron su propio show. Eso le costó un reforzamiento inmediato de la seguridad en la V Región, y un buen puñado de críticas. Al poco rato, Kramer hacía reir con sus imitaciones políticas y el superman “estúpido y sensual” de Plaza Italia se daba mortales en el escenario. Al día siguiente, Mon Laferte hizo suyo el festival: con su vozarrón convirtió al escenario en una manifestación política de feminismo y de apoyo al estallido. Para alegría de unos -y el público de esa noche-y para la tirria de otros, “el que no salta es...” sonaba tan fuerte como su hit “Tu tanta falta de querer”. Eso, luego de haber dicho que la policía estuvo detrás de los incendios al metro, cuestión que le valió una citación a declarar.

Y esta mezcla político-espectacular se desarrollaba mientras el coronavirus -y su consiguiente sicosis- seguían expandiéndose y atravesando fronteras. Hasta hoy, van casi 3 mil muertos y más de 85 mil contagiados en el mundo. La epidemia llegó a derribar los mercados mundiales - las declaraciones de los analistas financieros son aterradoras-, cuyas bolsas cerraron en sus niveles más bajos desde la crisis subprime. En Chile obviamente, también golpeó: el Ipsa registró una baja que lo ubica en la peor posición desde el 2016.

A las 2 de la tarde del viernes, un comunicado de prensa llegó a los medios. Minutos después, el Presidente anunciaba la salida de Marcela Cubillos del Ministerio de Educación. Una renuncia que hace rato venían negociando, toda vez que la ahora ex ministra no se sentía cómoda con el rumbo que había tomado el gobierno. Aunque no dijo específicamente a qué se va -habló de “nuevos desafíos” y de “ser parte del debate que viene”- todo indica que necesitaba libertad para expresar con fuerza que está por el Rechazo y hacerse parte visible de la campaña. Un símbolo más sobre cómo se cristalizan -y polarizan- las opciones al interior de la derecha.

Entre noticias complejas y tristes, se cumplieron ya diez años del terremoto y maremoto que azotó a Chile el 27 de febrero de 2010. La Tercera publicó en su web un especial del 27F que vale la pena visitar.