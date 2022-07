Ante una tormenta incontrolable

SEÑOR DIRECTOR:

Las empresas cierran debido a varias razones, principalmente económicas. Pero no a causa de la delincuencia y el desorden; esto último no es problema de la empresa, es culpa de las autoridades y del Estado, que no son capaces de proveer seguridad a los ciudadanos.

Claudia Herrera, gerente, hija y sucesora de Carlos Herrera Arredondo, fundador en 1950 de la conocida empresa distribuidora de productos de acero que lleva su nombre, tomó la dolorosa decisión de cerrar la sucursal de Quinta Normal debido a los reiterados actos de delincuencia y violencia que han tenido que enfrentar en esa comuna, protegiendo así a sus trabajadores y clientes, y evitando una posible tragedia. Es lo mismo que ante una tormenta desatada que no se puede controlar, el capitán ordene abandonar el buque con el propósito de salvar la vida de sus tripulantes. Debemos reflexionar acerca de lo que está sucediendo en todo el país, una tempestad de delincuencia, desorden y terrorismo.

Es imperioso que nos dediquemos a encontrar la ruta correcta para poder crecer, para lo cual se necesitan inversiones, y así lograr financiar los gastos que debe realizar el Estado al proporcionar los beneficios sociales que la población requiere, y las inversiones en infraestructura, conectividad y otras que nuestra economía necesita para crecer. Las condiciones actuales simplemente no entregan confianza para la inversión privada, pues esta se logra solo con el respeto por el Estado de derecho, el resguardo de la propiedad, la libertad para emprender, la certeza jurídica y tributaria, la estabilidad económica, y, más importante que todo, la seguridad ciudadana.

La empresa, de todos los tamaños, es una institución social de primera importancia en el desarrollo sostenible del medio ambiente, de la economía y el bienestar de las personas. Es esencial protegerla.

Juan Carlos Martínez Zepeda

Presidente

Círculo de Empresas Panamericana Norte