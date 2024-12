Asistir para aprender

SEÑOR DIRECTOR:

Actualmente, 850 mil niños en Chile no asisten regularmente a la escuela, lo que representa el 28,1% de la matrícula del país. Esta cifra ha aumentado un 37,3% en comparación con los niveles previos a la pandemia, según el informe de Acción Educar. Esta situación impacta negativamente en el rendimiento académico y en el desarrollo emocional y psicosocial de los estudiantes. Si los niños no están en la escuela, no aprenden y están expuestos a riesgos como el abandono social y la delincuencia. Por eso, es crucial fomentar la continuidad del servicio educativo y asegurar la asistencia de todos los estudiantes.

La responsabilidad principal recae en los padres, quienes deben comprender la importancia de la asistencia y establecer hábitos que fomenten la presencialidad, además de involucrarse en el aprendizaje de sus hijos. Por su parte, los profesores y directivos también juegan un papel clave en la lucha contra el ausentismo. Deben ofrecer clases desafiantes y bien preparadas, y pueden implementar programas de recompensa para quienes asisten regularmente, mejorar las actividades extracurriculares, brindar apoyo emocional a los estudiantes que lo necesiten y mantener una comunicación fluida con los padres.

Por último, no ayuda que las autoridades suspendan las clases con frecuencia y por diversas circunstancias; o que citen a los estudiantes a las 8:00 AM para ponerlos presentes a fin de impetrar la subvención y luego mandarlos a la casa, como se ha denunciado en el Instituto Nacional. Esto no solo contribuye a la pérdida de aprendizajes, sino también envía un mensaje equivocado.

Necesitamos de un esfuerzo colectivo que requiere el compromiso de padres, escuelas y autoridades, para dejar claro que los niños que no están en la escuela no están aprendiendo.

José Luis Velasco, Denise Ibarboure, James Tucker

Directorio Asociación de Educadores de Chile