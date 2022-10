Ataques al Metro

SEÑOR DIRECTOR:

A tres años del 18 de octubre de 2019, es bueno recordar que, según el catastro oficial de Metro, fueron siete las estaciones completamente incendiadas y 18 parcialmente quemadas ese día (además de otras 93 atacadas). Cuando son quemadas 25 estaciones del Metro el mismo día, a la misma hora y utilizando elementos acelerantes similares, todo a lo largo y ancho de una ciudad enorme como Santiago, pensar que no hubo planificación, que no hubo coordinación, que no hubo financiamiento y que no se perseguía un objetivo político con estos ataques, pensar que todo fue un acto espontáneo de personas comunes y corrientes que de pronto colectivamente (y al mismo tiempo) enloquecieron de rabia, no solo es inverosímil, es de una ingenuidad difícil de superar. Es posible que nunca sepamos la verdad, pero una cosa distinta es pecar de ingenuo y comprarse la teoría absurda de que todo esto fue espontáneo.

José Miguel Rodríguez Sáez