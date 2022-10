Cigarrillos electrónicos

SEÑOR DIRECTOR:

Quisiéramos precisar sobre algunas afirmaciones del representante de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias.

Existe suficiente evidencia científica que sostiene que los vaporizadores, al no haber combustión, son al menos un 95% menos dañinos que los cigarrillos. Existen más de 12.000 estudios que lo demuestran y el último fue publicado hace menos de una semana por “King’s College” en esta misma línea. En cuanto a la supuesta puerta de entrada a los cigarrillos, “Monitoring The Future (MTF)” del “National Institute on Drug Abuse (NIDA)” de EE.UU., ha demostrado que el aumento del consumo de vaporizadores ha sido impulsado principalmente por jóvenes que previamente habían consumido tabaco.

Los vaporizadores deberían ser considerados como una ayuda para dejar de fumar y así salvar muchas vidas en Chile, como ya lo hacen muchos países como Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, EE.UU. y la Comunidad Europea, entre otros. El impedirlo mediante la desinformación, señalando que serían igualmente dañinos a los cigarrillos o que serían la “puerta de entrada” al tabaquismo, a pesar de la abundante evidencia científica y experiencia internacional que lo desmiente, es, al menos, contrario al juramento hipocrático que ha sido invocado en vano tantas veces ahora último.

Ignacio Leiva Benítez

Presidente de AsoVape Chile