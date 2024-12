Columna de Claudia Sarmiento: Teatro

La condición humana está llena de luz y sombra. La amplia gama de emociones que vivimos cotidianamente son un motor para la toma de múltiples decisiones. Nada de esto es nuevo, por cierto. El teatro y, en general, el arte, representa cómo nuestra condición humana puede llevarnos a tragedias previsibles, a aventuras desafortunadas o a equívocos jocosos. Esto hace que la cultura sea un espacio que debe ser cuidadosamente preservado, pues es el reflejo de nuestra autoconciencia social e histórica.

Esta conciencia sobre nuestra realidad explica en parte el por qué, en el ejercicio del poder, no dependemos únicamente del carácter de quienes están en los cargos de decisión. El que uno de nosotros sea más educado o bien haya tenido una conducta previa intachable no es garantía suficiente de que, enfrentado a la posibilidad de abusar, mentir o robar, no lo haga. Poco y nada pesa para estos efectos la militancia, pues la humanidad no muta ni se restringe dependiendo del sistema de creencias o ideología.

La solución histórica ha sido atar el poder mediante la generación de instituciones donde cada cual tiene un rango acotado de decisiones que tomar, donde existen controles sobre esas decisiones y leyes a través de las cuales se ejerce ese poder. Así hemos buscado prevenir que existan tiranos que roben, maten y mientan, aunque no siempre funcione. Este es el sentido tras la evocación “dejen que las instituciones funcionen”. Al igual que en un gran teatro, los políticos de profesión conocen su papel en la obra, sus líneas y la de sus compañeros; alguien puede “improvisar” u olvidar sus líneas, pero esto debe ser la excepción, no la regla. La legítima expectativa es que nuestros políticos profesionales tengan la preparación necesaria para ejercer sus cargos. Esto supone conocer cuál es la misión de un diputado, un senador, un alcalde, un gobernador, un ministro; lo mismo aplica para quienes asesoran técnica y políticamente.

¿Cuánto de lo que identificamos como crisis política se debe a problemas en la configuración jurídica de las instituciones y cuánto al conocimiento y convicción del rol que cada uno debe jugar? Los intentos fallidos de reemplazo de la Constitución dejaron sin respuesta las modificaciones al sistema de normas. ¿Podemos avanzar en la conciencia del respeto de las normas existentes y, por tanto, del propio rol por parte de los políticos profesionales? Pareciera que esta parte del libreto debe ser mejor ensayada. Si la Constitución sostiene que la acusación constitucional no es un juicio para remover a quien ha perdido la confianza del Congreso, no debería ser usada de esta manera. Si la Ley de Presupuestos es usada para legislar sobre otras materias que escapan las atribuciones de los parlamentarios, pareciera que están en entredicho las facultades del Presidente. Si el Congreso se rehúsa a legislar en temas complejos, ¿cuál es su rol? Los ejemplos abundan y lo que a ratos parece ser una comedia comienza a saturar cuando la obra pierde el sentido y la compañía no enmienda el rumbo.

Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Alberto Hurtado