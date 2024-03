Columna de Cristián Valenzuela: “Los momios están cagaos”

El senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno.

El heredero de Allende ha fracasado y no tiene ni en La Moneda, ni en la calle, el apoyo suficiente para impulsar sus reformas, no porque haya una nación imperialista planificando un bloqueo imaginario, sino que simplemente porque son reformas de mala calidad, que no concitan ni siquiera el apoyo de la coalición que él aspira a representar.