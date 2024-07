Columna de Gabriela Clivio: Sin rumbo

Así estamos en Chile desde el año 2014, sin rumbo en materia de estrategia económica para el país. Con autoridades que se manifiestan en contra del TPP11 pero luego y por suerte finalmente lo suscriben; con parlamentarios que ahora se muestran horrorizados por la inflación pero en su minuto (hace apenas tres años) aprobaban varios retiros de fondos de pensiones, lo que llevó al debilitamiento del mercado de capitales, pieza clave del desarrollo económico financiero del país; y con personeros que dicen escuchar a la ciudadanía, insistiendo en un componente de reparto para el sistema de pensiones, cuando hay una mayoría que se manifiesta en contra de una medida así. Esto último entrampa además una reforma tan necesaria como ésta. Después, buscamos títulos conciliadores y grandilocuentes para el Encuentro Anual de la Empresa (Enade), que se realiza en abril todos los años, pero lo cierto es que hace rato que en Chile andamos sin rumbo por la vida. Nos parecemos tristemente a la América Latina de los años 80, sumida en la crisis de la deuda emergente.

Solo para que tengamos claro de dónde venimos y cómo estamos en la actualidad porque como siempre me gusta decir: “dato mata relato”. En la década del 90, Chile creció a una tasa anualizada de 6,2%, en los diez años siguientes, el crecimiento anualizado se redujo al 4,3%, pero el deterioro económico no quedó ahí y seguimos cuesta abajo. En los 2010, el crecimiento anualizado fue de apenas el 2,1% gracias a la búsqueda constante de una mayor recaudación a través de un aumento de las tasas de impuestos en una economía caracterizada por un grado de informalidad que duplica los niveles de la OCDE y donde el 75% de las personas no tributan. Triste pero cierto. Lo bueno es que en estos últimos años había una variable que estaba bajo control y esta era la inflación. Las generaciones nuevas, es decir los jóvenes de ahora, en los hechos solo sabían de la inflación por la existencia de la UF y por los libros de historia o los cuentos de otros.

Pero ahora, ni eso nos queda. El reajuste de las tarifas eléctricas, que pondrá fin al congelamiento de los precios desde hace cinco años, impactará de manera significativa en un aumento de precios, particularmente en el año 2025. La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, advirtió que el impacto de la Ley sobre Estabilización de Tarifas Eléctricas incrementará en 1,45 puntos porcentuales la inflación acumulada a junio de 2025. A eso se suma que el Banco Central proyecta una inflación anual de 4,2% para este año, bastante mayor al 3,8% del IPoM de marzo. Pero bueno, en este permanente andar sin rumbo a los pocos días de conocido el efecto del alza en las cuentas de la luz en el IPC y más que nada en los presupuestos de los hogares más vulnerables, el gobierno ya anunciaba un plan para triplicar los subsidios que se financiaría con sobretasas al impuesto verde y al cargo por servicio público junto a un mayor aporte fiscal. Una nueva cuota de improvisación en un camino sin rumbo.

Por Gabriela Clivio, economista y académica