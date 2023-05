Columna de Tomás Campero: “Más Ahorro, menos sobreendeudamiento”

Año tras año diversos estudios confirman una desalentadora realidad: los hogares chilenos ahorran menos y se endeudan más. En la última semana se publicó un nuevo informe del Banco Central sobre cuentas nacionales, y por primera vez la tasa de ahorro de los hogares se situó en niveles negativos: -0,7% del PIB en el último trimestre de 2022. A su vez, un reciente estudio de Deloitte sobre las “Tendencias del Ahorro en Chile”, reveló que casi 2 de cada 5 adultos no tiene ningún tipo de ahorro, número que debiera ser bastante mayor si excluimos los ahorros previsionales. El panorama es aún más negativo si consideramos que, según datos del INE, 4 de cada 5 trabajadores gasta todos sus ingresos, lo que implica que la capacidad de ahorro voluntario es mínima en la mayoría de los hogares.

En contrapartida, el endeudamiento ha ido en aumento, retomando los niveles prepandemia. El último “Informe sobre Endeudamiento” de la CMF advierte que “existen importantes grupos de personas con indicadores que superan índices ‘saludables’ de deuda”. Un 20,7% de los deudores bancarios tiene una carga financiera que supera el 50% de sus ingresos. Eso significa que más de 1 millón de chilenos destina más de la mitad de su salario a pagar deudas. Si sumáramos a los deudores no bancarios, no considerados en esta medición, como los créditos automotrices, de casas comerciales o prestamistas informales, probablemente esa cifra aumentaría considerablemente. El mismo informe concluye que “en el contexto internacional, el endeudamiento agregado de los hogares en Chile exhibe un nivel algo superior al observado en países de similar ingreso per cápita”. En otras palabras, Chile es parte del club de países con más hogares sobreendeudados.

Soluciones para romper con este círculo vicioso existen, según la evidencia internacional. Educación financiera, incentivos para las personas que ahorran, y para los empleadores que quieren contribuir; técnicas propias de la economía del comportamiento, más oferentes e instrumentos de ahorro atractivos, son algunas de las posibles medidas. De hecho, hoy el 95% de las cuentas de ahorro las provee solo el BancoEstado, el que realiza una encomiable labor, pero no puede solo.

La conclusión parece evidente: requerimos urgentemente implementar políticas públicas para evitar el sobreendeudamiento de las personas y volver a la cultura de ahorro que existió siempre en Chile. De otra forma, es difícil para las empresas invertir y crecer y, para las personas concretar proyectos que mejoren su calidad de vida (vivienda, educación, recreación, entre otros), así como enfrentar de mejor forma eventuales contingencias económicas.

Es cierto que estamos en una contingencia económica que no permite exigir hoy a las familias que ahorren más, o que se endeuden y gasten menos, cuando tienen apenas para cubrir necesidades básicas, pero urge prepararnos responsablemente para el futuro y romper este círculo vicioso.

