Crítica gastronómica de Don Tinto: Majestic, un viejo conocido en casa

Por Álvaro Peralta Sáinz, Cronista gastronómico.

Hasta hace un par de décadas -o un poco más- un antojo de comida india solo se solucionaba llegando hasta la calle Santo Domingo, bien cerca de la en ese entonces llamada Avenida Norte-Sur, para comer algo en el Majestic; que por esos años funcionaba en un pequeño hotel donde siempre olía a ese característico mix de especias indias y a las mujeres se les pintaba un bindi en la frente al recibirlas. Pero con el paso de los años la cosa cambió y la oferta se diversificó bastante con la aparición de varios restaurantes especializados en este tipo de comida por distintos puntos de Santiago. Así las cosas hoy, pandemia mediante, es posible sacarse un antojo de este tipo con un simple llamado telefónico. En este caso, decidí volver al origen y pedir justamente al Majestic, que ahora funciona en el bajo de un edificio de Avenida Kennedy. Lo ordenado fue simple: una porción de samosas, otra de arroz basmati más un Murgh Tikka Masala y un Rogan Josh. Es decir, lo primero trozos de pollo asados al tandoor con una salsa de varios condimentos y lo segundo cordero cocinado con cebolla, tomates y el típico mix de aliños garam masala. Todo pedido en nivel tres de picante, de un total de cinco disponibles.

El pedido llegó en escasos 20 minutos por lo que las samosas venían a una temperatura perfecta que dejaba apreciar su buena fritura y un relleno como hacía mucho no encontraba en este tipo de preparación. Es que se trataba de unas samosas gorditas y con una masa que sabía resistir entera, a pesar de la abundancia de papas y algunas verduras en su interior; todo esto suavemente condimentado. De verdad, muy buenas. Por lo mismo, mi consejo es no dejar que se enfríen y atacarlas apenas llegue el despacho a casa.

Luego vinieron los fondos y el arroz basmati. Este último correctamente cocinado, bien graneado y con su perfume habitual; por lo que combinaba muy bien con los platos pedidos. Sobre todo con el pollo y su rico aliño, que le daba una consistencia muy tierna. La verdad es que el cordero no estaba mal, principalmente las verduras en garam masala que vaya que combinaban bien con el arroz. ¿La carne? Un pelín seca y no tan impregnada de su aliño. Aún así se disfrutaba el plato, aunque seguramente no lo volvería a ordenar en una futura oportunidad.

Al final, el antojo de una noche de comida india pudo satisfacerse de buena forma y hasta quedé con ganas de probar algo más de su completa carta. Se agradece el buen y rápido servicio de despacho (propio, ya que no trabajan con aplicaciones). Además, vale la pena destacar que aproveché de hacer uso de un descuento que ofrecía mi banco con Majestic y funcionó sin mayor problema. Algo que, por lo general, no suele darse de manera tan fluida. El resto, solo nostalgia por volver a salir de noche y por los recuerdos de ese local de calle Santo Domingo que ya no existe.

Dirección: Av. Kennedy 5600, Vitacura.

Teléfono: 232450337

Horario: Lunes a viernes: 19:00 a 23:30. Sábados: 12:30 a 16:30 y 19:00 a 23:30. Domingos: 12:30 a 16:30.

Evaluación:

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver