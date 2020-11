SEÑOR DIRECTOR

Es del mayor interés público encontrar a los culpables de los incendios de Metro. Sin embargo, aquello debe hacerse con absoluta observancia de garantías fundamentales básicas. Es ésta la única manera de asegurarnos que se enjuicie y condene a los verdaderos responsables.

El debido proceso está resguardado en formas, en este caso, las cadenas de custodia, que no buscan entorpecer el procedimiento, sino que asegurar -entre otras cosas- la transparencia, el derecho a defensa y minimizar el riesgo de que inocentes sean condenados.

La única prueba que acreditaba la participación de los imputados en el incendio fue tratada de manera absolutamente desprolija, de modo tal que nadie puede sostener con certeza que no haya sido adulterada.

Lo más grave de todo esto es que, a 15 años de implementada la reforma procesal penal, la PDI no estaba consciente de la deficiencia de su trabajo y solo se limitó a señalar “que en verdad esta evidencia la obtuvieron informalmente o que no sería necesario dejar registrado las personas que intervienen en una cadena de custodia”, según sostiene el veredicto.

No va a faltar quien vuelva a decir que la justicia fracasó nuevamente, pero lo cierto es que el tribunal ha fallado protegiendo los mínimos estándares del proceso penal. Como tantas veces se ha dicho por los académicos, mientras no se capacite a las policías en estas materias, no se va a poder avanzar hacia un mejor sistema penal.

Libertad Triviño

Profesora Derecho Penal Usach