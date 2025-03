Delincuencia en el sector rural

SEÑOR DIRECTOR:

La encuesta de la SNA sobre robos agrícolas nos revela que una inmensa mayoría (78%), han sido víctimas de la delincuencia. ¿Por qué no tenemos cifras oficiales sobre la materia?

Desde hace un tiempo que la delincuencia y la inseguridad se ha enquistado en espacios que antes eran un refugio. Lo de Graneros obligó a las autoridades a mirar un mundo que han relegado durante su gestión.

Es tal su desconexión y desconocimiento que piensan que esto se trata de un lloriqueo antojadizo de alcaldes rurales, como declaró el ministro de Agricultura. Quienes hoy gobiernan no solo no manejan cifras, sino que también desconocen que su deber es el de resguardar la seguridad. “No lloren” le dicen a quienes miran impotentes como se pierde aquello por lo que tanto trabajaron. Por esto, urge que las autoridades se activen y que no les tiemble la mano para ordenar la casa.

Se requiere convicción y pantalones para retornarle al Chile rural la confianza en la denuncia o de lleno atreverse a modificar de una vez por todas la fórmula de distribución de dotaciones policiales basada en ellas, porque mientras eso no pase seguiremos inmersos en la cruda realidad de la que estamos siendo víctimas día a día. Ya es hora de tomar la decisión de ordenar la casa.

Eduardo Cretton

Katerine Montealegre

Ricardo Neumann