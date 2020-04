Desafíos que plantea la pandemia

SEÑOR DIRECTOR

La pandemia ya golpea con fuerza a varios países de nuestra región. Hasta para los más optimistas los meses que vienen serán sumamente difíciles.

El gran desafío para América Latina y el Caribe está dado por la gestión social-política, como la logística.

Con plata se compran huevos, señala el dicho popular; es cierto. Pero lo complejo es que para eso se requieren tres cosas: saber que se necesitan huevos -de qué tipo- que estén disponibles en el mercado, en cantidad y calidad requeridos, así como un claro sentido de oportunidad en materia de decisiones. De lo contrario, será dinero perdido.

Desde lo social y político (indivisible), la región enfrenta la pandemia en un contexto de creciente conflicto político y serios problemas de desigualdad. Con problemas de orden público que se expandían y una caída importante en la popularidad y debilitamiento de la institucionalidad. Es así, y recordando a Mario Benedetti, "táctica y estrategia" son fundamentales.

Mitigar el impacto de esta pandemia no solo requerirá de dinero y disponibilidad de logística; también es fundamental tener claridad en la estrategia y la capacidad de los estados para poner en el centro a las personas, fortaleciendo la integración, aproximación sistemática y trabajo intersectorial e interdisciplinario, pues, no importa cuántos recursos tengas; si no sabes cómo usarlos, nunca serán suficientes.

Michel De L’Herbe

Consultor en gestión de emergencias