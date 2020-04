El tema no es el plebiscito, es el coronavirus

En el hipotético caso que el coronavirus no hubiera llegado a nuestro país, esta mañana estaríamos comentando los resultados del plebiscito para cambiar o mantener la Constitución, que habría sido ayer.

Pero la realidad es otra y en las páginas de política de La Tercera se cuenta que no cayeron bien en la oposición los dichos del ministro Blumel, quien planteó ayer que, si bien hay un calendario electoral vigente, se debía evaluar la realización del plebiscito constitucional de octubre de acuerdo a la situación sanitaria del país debido al Covid-19.

Algo parecido señaló el 4 de marzo –un día después del primer caso de coronavirus en Chile-, el ministro Mañalich, al mostrase preocupado por la convocatoria que el referendo pudiera tener, en ese entonces, aún no postergado para el 25 de octubre.

“Sería extremadamente raro que llegáramos a una pandemia tal que no se puedan constituir las mesas, que quede prohibido el plebiscito por razones sanitarias. No, no es su realización lo que está en riesgo... pero la posibilidad de que millones de personas vayan a emitir masivamente su voto, que hagan una fila prolongada, unos junto a otros, esto con un brote de coronavirus severo, más que un problema sanitario será un problema político”, dijo Mañalich a La Segunda.

En ese entonces, la reacción de la oposición fue brutal contra el ministro de Salud y faltó poco para que pidiera que fuese quemado en la plaza pública.

Sólo por recordar una de las críticas más suaves, cito el presidente del PS, Álvaro Elizalde: “Llama la atención que todas las semanas haya un ministro de gobierno que señale por qué, eventualmente, el plebiscito va a fracasar. El ministro Ward lo ha hecho en varias oportunidades y ahora el ministro Mañalich. Yo le sugiero al gobierno que se concentre en hacer su trabajo y en garantizar la realización del plebiscito”.

Sin embargo, la realidad se impuso y el avance del virus en nuestro país hizo el Parlamento postergara el referéndum.

Este fin de semana, se volvió a repetir la discusión.

Dirigentes de centroizquierda afirmaron que abrir una discusión ahora respecto de postergar otra vez el referéndum, se contradice con el discurso del gobierno de restablecer gradualmente una nueva normalidad y acusaron a La Moneda de relativizar la consulta y confundir a la ciudadanía.

Más allá de esta declaración, sólo la real situación de la pandemia en nuestro país en octubre, dirá si se pueden realizar o no el plebiscito este año, e incluso las elecciones municipales y de gobernadores regionales el 11 de abril del 2021.

“Quizás (la fecha del plebiscito) se va a volver a discutir”, dijo anoche el Presidente Piñera en CNN.