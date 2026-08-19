El viento a favor demográfico de América Latina se desvanece

Por Eduardo Levy Yeyati, profesor de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires, investigador sénior no residente de la Brookings Institution y miembro del consejo editorial de AQ. Anteriormente, fue economista jefe del Banco Central de Argentina. Y Rafael Rofman, investigador principal en el CIPPEC de Buenos Aires, donde trabaja en demografía y políticas sociales. Recientemente publicó (junto con Carola della Paolera) “La revolución demográfica”, un libro sobre las tendencias recientes de la población, sus consecuencias y las opciones de política pública en Argentina y el mundo. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Desde 1960, América Latina y el Caribe han experimentado un aumento de la población en edad laboral y una disminución de la proporción de niños, dos factores que han contribuido al crecimiento del ingreso per cápita, que se duplicó con creces, pasando de 3.336 dólares a poco más de 9.000 dólares el año pasado. Como ilustró el reciente informe especial de AQ, este impulso se está agotando y, en algunos países, incluso está comenzando a revertirse. Nuevas investigaciones subrayan la importancia de planificar para afrontar esta situación.

Los economistas que explican el crecimiento de la región suelen señalar la productividad, la inversión, las instituciones y los ciclos de las materias primas. La estructura demográfica rara vez figura en la lista. Sin embargo, a medida que la fertilidad disminuyó en toda la región desde la década de 1960, la proporción de la población en edad de trabajar aumentó de forma constante, impulsando también el ingreso per cápita: un mayor número de trabajadores mantenía a relativamente menos niños y jubilados, sin que cambiara la productividad laboral de nadie.

Los expertos han estudiado exhaustivamente este bono demográfico, pero rara vez se miden sus efectos económicos. Este bono surge a medida que los países atraviesan la transición demográfica: la fertilidad y la mortalidad disminuyen, la proporción de niños se reduce y la población en edad laboral crece en relación con el total. Finalmente, se desvanece a medida que cohortes más pequeñas alcanzan la edad adulta y la población anciana se expande.

En igualdad de condiciones, una mayor población en edad de trabajar incrementa el PIB per cápita de una nación. La mayoría de los analistas lo consideran el “primer dividendo” del bono demográfico. Si bien puede ser significativo, es inherentemente temporal. He aquí un ejemplo: si la participación en la fuerza laboral y la productividad se mantienen sin cambios, un aumento del 10% en la proporción de personas en edad de trabajar se traduce en un aumento del 10% en el PIB per cápita. La evidencia comparativa internacional respalda la idea de que el efecto demográfico es casi proporcional. Utilizando un panel de 145 países desde 1950 hasta 2015, los economistas Rainer Kotschy y David E. Bloom descubrieron en 2023 que un aumento del 1% en la proporción de personas en edad de trabajar incrementa el ingreso per cápita en aproximadamente un 0,8% a un 1%. Un “segundo dividendo” más duradero podría surgir si parte de los recursos adicionales generados por el primero se invierten en formas que aumenten la productividad.

Aplicado a Latinoamérica desde el año 2000, este impulso favorable se observa prácticamente en todas partes, aunque su inicio, duración y magnitud varían ampliamente según las tendencias de natalidad. Algunos países comenzaron a ver un aumento en la proporción de la población en edad de trabajar ya a mediados de la década de 1960, mientras que en otros comenzó recién después de 1990. La duración de este impulso también difiere notablemente: en algunos casos, se espera que la “pendiente positiva” -el período en el que aumenta la proporción de la población en edad de trabajar- dure alrededor de 40 años; en otros, casi el doble. Su magnitud también varía, desde un aumento del 11% en la población en edad de trabajar en Uruguay hasta más del 45% en Colombia, República Dominicana y Honduras.

Un factor que se desvanece

Esta tendencia no dura indefinidamente. El dividendo demográfico comienza cuando la fertilidad disminuye y la proporción de niños se reduce; termina cuando las pequeñas cohortes que generó se convierten en adultos en edad laboral. Japón ilustra la otra cara del ciclo: desde el año 2000 hasta el año pasado, la demografía restó aproximadamente 0,57 puntos porcentuales anuales al crecimiento, lo que significa que el PIB por persona en edad laboral creció más rápido de lo que sugiere el PIB per cápita general. China ya superó su peak de proporción de personas en edad laboral, y Corea del Sur se encamina rápidamente hacia una situación similar.

Los países latinoamericanos se encuentran en diferentes puntos de la curva: los vientos favorables de Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica ya alcanzaron su punto máximo y disminuirán gradualmente. Otros, como Argentina, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay, aún tienen cerca de una década para disfrutar de un primer dividendo creciente, mientras que los países más rezagados en la transición demográfica tienen aún más tiempo para beneficiarse de este efecto.

Esto pone de relieve el segundo dividendo, que no es automático; requiere reinvertir al menos parte de los ingresos adicionales generados por el primer dividendo para aumentar la productividad. Esto plantea un serio desafío político en una región marcada por la alta pobreza y la desigualdad. Un mayor consumo es esencial para mejorar el bienestar hoy, pero un mayor ahorro e inversión son esenciales para sostener el bienestar mañana.

En todo caso, el impulso demográfico de América Latina fue, y seguirá siendo, mayor de lo que sugiere este cálculo conservador, lo que hace que su agotamiento futuro represente un ajuste mayor, no menor.

El dividendo de la escasez

En un nuevo estudio, los economistas Daron Acemoglu, David Autor, Keelan Beirne y Andrew Scott proponen una perspectiva más optimista. Basándose en un panel global que abarca varios países desde 1950 y en datos de 722 zonas de desplazamiento diario en Estados Unidos, descubren que las tasas de natalidad más bajas estaban relacionadas con un crecimiento más rápido del PIB por adulto en edad laboral, sin una pérdida clara de la producción total. Esto se debe a que los países y regiones donde la población joven escaseaba experimentaron un aumento en las patentes que ahorraban mano de obra y en la inversión en alta tecnología. La escasez, afirman, puede generar una respuesta compensatoria en la productividad.

Si su afirmación es cierta, la disminución del dividendo demográfico podría no frenar el crecimiento: dado que la producción por trabajador se acelera debido a la disminución de la proporción de trabajadores por dependientes, la pérdida derivada de la escasez de mano de obra podría compensarse con la productividad laboral que genera precisamente esa escasez, un estabilizador automático, por así decirlo. La transición de América Latina, al igual que la de China o Corea, está comprimiendo en décadas lo que en gran parte de la muestra histórica del estudio tardó un siglo.

Al estudiar Estados Unidos, Maestas, Mullen y Powell encontraron que el envejecimiento se asociaba con un menor crecimiento de la productividad. El desacuerdo no es tanto una contradicción como un recordatorio de que el canal de la escasez a la innovación es condicional: pasa por patentes, inversión en alta tecnología y profundización del capital, y presupone los mercados de capitales y la infraestructura de I+D necesarios para convertir la mano de obra escasa en automatización. La escasez puede generar dividendos por sí misma. Si Latinoamérica está preparada para aprovecharlos es una cuestión aparte, y los cálculos anteriores no pueden responderla.

La respuesta política adecuada se deriva de la aritmética en ambos casos. Una mayor participación femenina en la fuerza laboral, una vida laboral más larga y, cuando sea políticamente factible, la migración, pueden mitigar el lastre mecánico. La productividad sigue siendo la respuesta duradera: educación, asignación de capital, competencia, infraestructura y difusión de nuevas tecnologías. Esta lista se aplica tanto a compensar la disminución del impulso favorable como a desarrollar la capacidad de convertir la escasez en un dividendo propio. Los países latinoamericanos han tenido un desempeño deficiente en la mayoría de estos aspectos en las últimas décadas: malos resultados educativos, infraestructura deficiente y bajos niveles de ahorro e inversión han sido comunes en toda la región. Revertir esta situación es fundamental para aumentar el crecimiento económico y comenzar a reducir la brecha con las economías más desarrolladas.

El impulso generado por el bono demográfico seguirá siendo beneficioso a corto plazo. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que esto no es suficiente. Invertir sabiamente en capital humano y adoptar el cambio tecnológico podría ser la chispa que impulse un período de crecimiento económico más rápido. La IA generativa es la prueba de fuego de esta apuesta. Representa un nuevo motor potencial que surge justo cuando el anterior se desvanece. A diferencia del dividendo demográfico, deberá construirse, conscientes de que, si se gestiona mal, podría generar más disrupción que beneficios sociales. Esto constituye una razón más para que los países de la región adopten el cambio tecnológico de forma más proactiva.

Una vez que la fertilidad disminuyó, el bono demográfico llegó automáticamente. Lo que lo reemplace tendrá que construirse intencionalmente.