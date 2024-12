Elección de gobernadores y reformas

SEÑOR DIRECTOR:

Finalizada la elección de gobernadores en nuestro país, el gobierno ha salido erróneamente a correlacionar los resultados de este proceso con la urgencia de aprobar reformas emblemáticas de esta administración en temas de pensiones, fin del CAE e impuestos, entre los más relevantes, todo lo cual es un craso error por al menos dos relevantes motivos.

Por una parte, los sectores más “progresistas”, representados por el Partido Comunista y el Frente Amplio, sufrieron una dura derrota, mientras que los sectores más moderados -ex Concertación en el caso de la izquierda- fueron los grandes ganadores, dando una clara señal de lo que la mayoría del país valora el día de hoy.

Por otro lado, las señaladas reformas propuestas por el gobierno no sólo no reflejan en general las grandes prioridades ciudadanas, sino que se trata de negativos proyectos que no elevarán el nivel de bienestar de las personas, sino que seguirán aumentando el tamaño de un cada vez más ineficaz Estado.

En resumen, seamos serios y no tratemos de “vender gato por liebre” a un país que requiere urgentemente retomar una virtuosa senda de desarrollo y crecimiento mediante correctas políticas públicas.

Roberto Darrigrandi U.

Economista