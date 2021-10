Emprender y colaborar

Hace pocos días, Endeavor Chile celebró en la X Región y bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, el Encuentro Anual de su amplia red de emprendedores, mentores y aliados. Esto permitió reconectarse, inspirarnos y compartir una serie de temáticas que se viven actualmente en el ecosistema emprendedor de Chile. Fue muy valioso escuchar y compartir variados temas, siempre respetando la diversidad de ideas y opiniones. El espíritu abierto y colaborativo ayuda a solucionar problemas y empujar instancias de cocreación de propuestas y soluciones novedosas. ¿Por qué no será posible ver un espíritu similar en lo político, buscando acuerdos básicos y objetivos de interés común para un Chile mejor, más que destacar las diferencias que tanto nos dividen?

Toda persona y también los emprendedores tiene sus objetivos individuales, pero también deben colaborar a objetivos comunes, para mejorar el convivir y el ecosistema nacional. El emprendimiento es reconocido como una de las herramientas más potentes para impulsar la innovación y movilidad social en el país, por lo cual debemos fomentar con más fuerza la igualdad de oportunidades y de mercados competitivos. Modernizar y ampliar los incentivos a la innovación, así como multiplicar el acceso al Venture Capital, que de acuerdo a la Asociación de Venture Capital representaba el 0,05% del PIB chileno del año 2020. Esto puede ayudar a democratizar el mercado, fomentar la creación de valor no extractivo y a desarrollar una economía más colaborativa y compleja.

Pero todos estos objetivos necesitan métricas y definiciones públicas, que deberían ser lideradas por el Ministerio de Economía, para proyectarnos y dar a todos los actores -desde inversionistas hasta los mismos ciudadanos- confianza en el proceso. Condición para este proceso es mejorar a nivel público y privado la disponibilidad de data y estadísticas económicas nacionales, para conocer en futuro mejor aspectos como la creación vs. liquidación de empresas por rubro, la generación de empleo, el crecimiento de su mercado, su inversión en innovación, los impactos sociales y medioambientales de empresas, sectores y regiones, según tramos de ventas. Hoy, por ejemplo, empresas son catalogadas de “grandes” a partir de UF 100.000 de ingresos (cerca de US$ 3,6 MM). Así se mezclan con empresas que venden varios US$ miles de millones. Debemos apoyar, por ejemplo, a empresas medianas y de propiedad independiente, en tramos hasta 50 millones o 100 millones, para monitorear su desarrollo y participación del mercado global. Para esto, se necesita una redefinición de los tramos económicos.

Hoy en día, los emprendimientos no sólo deben estar en línea con las nuevas necesidades de la población, sino cumplir con un desarrollo sostenible, avanzando hacia modelos de negocios que aportan valor creativo en vez de extractivo, un tema también impulsado por el World Business Council for Sustainable Development. Los objetivos ya no deben ser sólo económicos, sino también sociales y medioambientales. El mundo posterior al coronavirus es mucho más sensible a los problemas globales, ya pueden afectar a cualquier persona. Para cualquier país, se abre un sinfín de nuevas oportunidades de negocio. Hemos conocido en Chile nuevos casos de éxito muy sorprendentes como Betterfly, Kura Biotech, Bioelements o BUK. Todos ellos han sido desarrollados en Chile, y tienen propósitos con base social o medioambiental.

Nuestra sociedad está en constante proceso de cambio y, dada la gran polarización y división política que vivimos hoy, uno de los grandes desafíos y oportunidades actuales es lograr consensos en relación a propósitos comunes, que reúna a los ciudadanos bajo un mismo proyecto país. La confianza y generación de redes diversas fomenta el éxito colaborativo. Hoy, la invitación más importante para todos es buscar acuerdos básicos considerando las opiniones diversas, y fijarnos objetivos medibles de interés común, que finalmente permiten colaborar hacia ellos como proyecto país.

-El autor es presidente Endeavor Chile