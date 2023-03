Fortalecimiento de la educación pública

SEÑOR DIRECTOR:

En relación a la reciente columna de Ernesto Triviño publicada en La Tercera, quiero señalar que se inició un nuevo año escolar en nuestra educación pública, uno donde el sistema educativo tiene grandes desafíos: la recuperación de aprendizajes, asistencia y salud mental de nuestros estudiantes. Y un año donde como Dirección de Educación Pública (DEP) nos hemos propuesto avanzar en la normalización de la gestión administrativa y técnico-pedagógica de los 11 Servicios Locales (SLEP) con servicio educativo traspasado.

En esa línea, desde que asumimos la dirección, nos hemos hecho cargo de las dificultades en la implementación de los SLEP. Prueba de ello, es la firma del convenio de colaboración con el Servicio Local Atacama, que permitirá movilizar equipos y redes de la DEP para diseñar y ejecutar iniciativas que colaboren en la normalización del SLEP.

La educación pública seguirá avanzando en nuestro país. No hemos dejado a medias la implementación de los SLEP, al contrario, estamos ocupándonos en mejorar su instalación, trabajando con los sostenedores municipales y todos los actores involucrados, para avanzar juntos en un correcto traspaso.

La ley que creó el Sistema de Educación Pública es una de las reformas más significativas que ha vivido la educación chilena. Este cambio no significa solo un “cambio de sostenedor”, se trata de recuperar para el Estado el rol social de educar y garantizar una educación pública integral para niñas, niños, jóvenes y adultos, sin distinciones. No me lo contaron, lo vi hace pocos días en la Escuela República de los Estados Unidos del Servicio Local Huasco, que cuenta con estudiantes con hipoacusia, pero donde la comunidad educativa se comunica y aprende en lengua de señas. Eso está pasando en nuestra nueva e inclusiva educación pública.

Jaime Veas Sánchez

Director Nacional de Educación Pública