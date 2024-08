Homicidios y plusvalía

SEÑOR DIRECTOR:

“The Welfare Costs of Crime and Violence in Latin America and the Caribbean” es un estudio del BID realizado el 2016. Entre otras materias, evalua el efecto de la delincuencia sobre el precio de las viviendas en México (https://n9.cl/homicidioyplusvalia). Se concluyó que tiene un efecto distributivo regresivo, afectando más a las familias de escasos recursos versus las de altos ingresos, reduciendo el valor de su casa.

En Chile, el gobierno asegura que el Plan Calles sin Violencia “ha tenido resultados en el corto plazo”. Sin embargo, las estadísticas de la fiscalía son alarmantes. En 2023, Santiago lideró las muertes intencionales con 66 homicidios por cada 100 mil habitantes. Viña del Mar registró 34, con un aumento del 55%, y Maipú 28, con un incremento del 28%. Estas tasas, se asemejan a las que el año 2019 tenían Chihuahua, Sinaloa y Jalisco respectivamente (https://n9.cl/atlasdelhomicidio).

La evidencia empírica y los estudios indican una correlación directa entre tasa de homicidios y valor de las viviendas (en Maipú por ejemplo, los valores disminuyeron hasta un 50% en ciertos sectores), sin embargo nuestras autoridades y legisladores permanecen indiferentes.

Demetrio V. Benito O.

Perito tasador