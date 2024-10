Indocumentados.

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy las autoridades fiscalizadoras y sancionadoras de -por ejemplo- infracciones a la Ley de Tránsito, frente a la declaración de una persona extranjera indocumentada, que les reconoce que ingresó al país por paso no habilitado pero les señala que se autodenunció ante la Policía de Investigaciones y que estaría cumpliendo con todo el protocolo que corresponde, no tienen cómo saber si eso es verdad, ya que dichas autoridades hoy no cuentan con un sistema de acceso rápido para comprobarlo (falta de coordinación del Estado) o un procedimiento para realizar in situ la autodenuncia.

Por lo que es muy probable que dicha persona siga conduciendo, que el nombre y/o domicilio que señaló no sea conocido para efectos de evadir el cumplimiento de sanciones y, también, es muy probable que no se pueda retirar el vehículo de circulación por la ausencia de corrales municipales o fiscales destinados para ello.

Mirko Bonacic-Doric León

Juez de Policía Local de Vichuquén

Vicepresidente Nacional INJPL de Chile