SEÑOR DIRECTOR

Sobre la reciente columna “Esta es la hora del MOP”, del Sr. Carlos Cruz, compartimos que, dado el contexto actual, es el momento para impulsar proyectos de infraestructura que fomenten la recuperación de empleos y la reactivación, e ir construyendo el Chile del futuro, para lo cual estamos más que dispuestos a participar.

Es más, las oportunidades para avanzar en este camino están a la vista. El hecho de generar nueva infraestructura, que esté pensada para entregar mayores beneficios, que tengan rentabilidad social y económica, y que no signifiquen un nuevo gasto público, es hacia donde debemos apuntar.

Afortunadamente, la ley que nos creó (21.082) nos permite abordar una amplitud de iniciativas desde donde podemos ser un aporte a la institucionalidad existente, además dado nuestro marco regulatorio somos un vehículo ágil y eficiente, que no busca duplicar el trabajo de ninguna institución ya existente, sino que, por el contrario, buscamos poder ser un aporte para el Estado en los espacios donde el MOP no llega y en los cuales el privado ha decidido no invertir. Solo con el fin de aclarar, todo lo que Desarrollo País ha emprendido cumple estrictamente las normas que lo rigen y se ha ajustado fielmente al espíritu que inspiró su creación; es un motor para empujar la reactivación con una visión de largo plazo y que permite apalancarse en activos estatales que hoy no se aprovechan.

Patricio Rey Sommer

Gerente General Desarrollo País