SEÑOR DIRECTOR

Más de cinco millones de personas se encuentran hoy en cuarentena en Santiago. Para un importante porcentaje de ellas, especialmente en comunas populares, esta medida sanitaria los deja sin posibilidad de procurarse recursos para su alimentación y subsistencia. Por eso, es fundamental contar con un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El gobierno presentó un proyecto. Los parlamentarios de oposición y destacados economistas hemos advertido que tiene una serie de deficiencias que le impiden cumplir su objetivo. Su monto es insuficiente y decreciente en el tiempo; discrimina a muchos chilenos por recibir otros ingresos, como a los pensionados. Asimismo, el proceso de implementación es muy lento y engorroso para la urgencia que vivimos.

Creemos en la responsabilidad fiscal. No pedimos un gasto disparatado. El Presidente Piñera comprometió US$ 2 mil millones para los trabajadores informales. El actual proyecto solamente contempla US$ 800 millones. Los mejoramientos que solicitamos significan US$ 400 millones más.

Se indica que se quieren reservar recursos para nuevos aportes a las familias y la reactivación post pandemia. Sin embargo, consideramos que es el momento para gastar. Hacerlo hoy, en lugar de dosificar para después, puede ser la diferencia entre detener o atenuar los contagios o que éstos se intensifiquen muy gravemente, si siguen penetrando zonas densamente pobladas.

Lamentamos que el Ejecutivo atribuya obstruccionismo a la oposición. Eso es enteramente falso. Hemos despachado la totalidad de los proyectos que se nos han presentado. Hemos aprobado más de US$ 17.000 millones para que el gobierno disponga de los recursos para hacer frente al Covid-19.

Sin embargo, ser una oposición constructiva no significa ser mudo ni obsecuente. Nuestro deber es analizar, mostrar errores, proponer y conversar. El gobierno parece no entender todavía que esta crisis no se resuelve imponiendo una visión, sino que buscando acuerdos.

Carlos Montes

Senador