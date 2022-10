Inversión de fondos de pensiones y costos

SEÑOR DIRECTOR:

En relación con el reportaje titulado “Los ahorros de costos que proyecta el gobierno para el futuro sistema de pensiones para bajar comisiones”, me parece necesario aclarar algunos puntos.

A nivel internacional, ha demostrado ser una práctica exitosa que los recursos de los fondos de pensiones sean invertidos en fondos administrados por terceros, que son especialistas en distintas clases de activos. Dentro de los países OCDE, los fondos de pensiones que invierten una mayor parte de su portafolio con expertos, obtienen mayores rentabilidades en el largo plazo. De acuerdo con el informe Pensions Statistics, países como Canadá y Noruega delegan alrededor del 40% de la cartera.

Estos fondos administrados por terceros tienen sus propios gastos, dentro de los cuales están las comisiones que pagan a sus administradores, tal y como las sociedades en cuyas acciones invierten los fondos de pensiones, tanto en Chile como el extranjero, tienen sus gastos y pagan remuneración a sus ejecutivos y empleados. No obstante, a diferencia de lo que pasa con las sociedades, los gastos de los fondos donde invierten las AFP están altamente regulados por la Superintendencia de Pensiones y existe total transparencia acerca de ellos.

Me preocupa que el foco de la discusión no esté en cómo obtener la mejor rentabilidad neta posible para nuestros fondos de pensiones y así entregar las mejores pensiones posibles. Ello no se logra obligando a las AFP a administrar de manera directa, sino que permitiendo la construcción de un portafolio balanceado entre diferentes tipos de activos manejados con los mejores administradores posibles en cada clase. Ese debiera ser el foco.

Luis Alberto Letelier

Presidente Asociación Chilena de Administradores de Fondos de Inversión