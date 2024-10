SEÑOR DIRECTOR:

José Miguel Rodríguez afirma en su carta del día sábado que políticos de derecha e izquierda van a “trabajar” (sic) a universidades privadas y públicas “…cuando quedan sin pega en el Estado”, por lo que sugiere “…no abrir la caja de Pandora”.

Permítame compartir una postura diferente: que todo se investigue y se sepa, que se abra la caja de Pandora y todo el que haya incumplido la ley sea sancionado por los tribunales y por la sociedad. Que todo el que ha utilizado la universidad para algo distinto que producir y transmitir conocimiento responda por ello. Proteger abusadores y no sancionar a quien no trabaja de manera útil nos degrada como sociedad, no nos hace mejor.

Rodrigo Mateluna Pérez