La columna de Gonzalo Restini: Chat de una noche de invierno

Antes, en los grupos de amigos de WhatsApp se hablaba de recuerdos, asados y fútbol. Todo cambió el 18-O: la política se tomó la escena de los matinales y, también, de los chats. Hace pocos días un ingeniero comercial, más bien de derecha y otro abogado, más bien de izquierda, tomaban las banderas de un chat, conversando de las explicaciones de nuestra crisis y el Plebiscito de salida…

- Pedro: El modelo colapsó por la falta de diversificación y el modelo extractivista. La productividad viene cayendo hace años. Solo producimos commodities, no hay valor agregado, no hay inversión en I+D. Es obvio que el modelo está agotado. Necesitamos un cambio, un cambio potente.

- Tú: El modelo creó el mayor progreso de la historia de Chile. Mira cualquier indicador objetivo, cualquiera: La economía se multiplicó por 7, el ingreso per cápita por 5,5, los ingresos tributarios en dólares por 10. La pobreza se fue de 40% a 8%. Aumentó la esperanza de vida, la escolaridad. ¿Qué más quieres?

- Pedro: ¿Y la desigualdad? ¡Chile es uno de los países más desiguales del mundo! ¿No has visto a la pobre gente esperando el Transantiago mirando pasar a un pelotudo en un deportivo? ¿Cómo crees que se siente?

- Tú: Chile es desigual, pero menos que el promedio de Latinoamérica. Y la desigualdad ha caído. Mira el Gini, el año 90 era 57,4, ¡hoy es 44,4!

- Pedro: Mejorando hasta que explotó. “No lo veían venir” decían. La gente ya estaba chata de pagar créditos caros y arriendos que solo subían. Como un Robin Hood, pero al revés: sacándole a los pobres para darle a los ricos.

Entremedio uno que siempre escribía bien largo, bueno para el “Leer más…”, mandaba un artículo de un columnista dominical que le encantaba a Pedro. “¡Lean esto!”.

- Tú: ¡No hay fórmulas mágicas! Esto se echó a perder con Bachelet2. Subió los impuestos y disminuyó la certeza jurídica, en medio de una crisis externa. Cayó la inversión y el país dejó de crecer. Hubo una explosión migratoria mal manejada. Mira los salarios reales. En picada a contar del 2013 ¡Y ahora peor con la inflación! A Piñera lo sabotearon desde el día 1. Después del estallido siguió con la billetera apretada. La soltó a final del año pasado, saliendo del Covid. Inexplicable. Ahora quedamos sin plata y con inflación…

- Pedro: Llegó la hora de redistribuir. Para mejorar la convivencia y la gobernabilidad hay que redistribuir el poder. Garantizar derechos sociales. Por eso, a pesar de no estar de acuerdo en todo, ¡yo Apruebo!

- Tú: Pero Pedro querido, los derechos sociales se pagan con plata ¡Si no se invierte, no hay crecimiento! Y si no hay certeza jurídica y derechos de propiedad claros, nadie invierte. Ya viste lo que está pasando con los salarios que están cayendo.

- Pedro: ¡Si en este país hay plata! ¿Has visto los datos de la Ocde?, Chile tiene una carga tributaria que todavía es baja.

- Tú: ¡No es baja! ¡Además, son muy pocos los que pagan impuestos! Si les ponen impuestos irracionales, si les cobran por el patrimonio, si les hacen bullying, ¡se van a ir! Ya se llevaron la plata. Se van a ir sus negocios. Muchos se fueron ya físicamente. ¿Quién va a financiar esto? Dime tú. ¡¿Quién va a pagar?!

- Pedro: No creo que se vayan. Y si lo hacen, mejor. Ya han abusado por demasiado tiempo. Por último, se emitirá deuda o se nacionalizará el cobre.

- Tú: O le van a echar mano a las platas de las AFP…Explícame cómo vamos a pagar. La Constitución, que aumenta el gasto en todos lados: derechos sociales, regiones que gastan, crean empresas y emiten deuda, reparaciones a los Pueblos Originarios, etc. Cómo, si en paralelo, estás envenenando la capacidad de crecimiento, aumentando la conflictividad con este invento del Plurinacional, generando un grupo que tiene más derechos que otro, metiendo incertezas a por doquier en la Minería y la Agricultura, matando la base de ahorro de las pensiones. Simplemente no cuadra el pulso con orina poh Pedro ¡Una bomba de tiempo de expectativas incumplibles! ¡Olvídate de la gobernabilidad!

- Pedro: Puede ser. Pero prefiero eso que la Constitución de Pinochet

- Tú: No es muy racional lo tuyo. Y es la de Lagos, no de Pinochet. Y hay que cambiarla. Pero no por este borrador

- Juan: Ya cabros, no sean lateros. Si todos nos queremos más que la cresta. La política es una lata. Y al final tenemos que seguir viviendo en el mismo país. Ojalá salga todo lo mejor posible. Por el bien de Chile. No queda otra.

- Tú: Dios te oiga. Por el bien de Chile y nuestros hijos.

Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia.