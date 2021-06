La columna de Guarello: El carro de la victoria

Las dos cámaras del congreso chileno, reabierto apenas un año antes, hasta pudieron sesionar esa congelada mañana del 29 de mayo de 1991 en el aeropuerto Pudahuel de Santiago. El galpón provisorio, que llevaba así desde 1970, donde funcionaba la principal terminal aérea de Chile estaba atestado de ansiosos pasajeros a la espera de tomar el chárter rumbo a Asunción para asistir a la primera final de la Copa Libertadores entre Olimpia, campeón vigente, y Colo Colo. Entre los ansiosos se encontraban varias decenas de diputados y senadores de la república, quienes, considerando la desbordante popularidad que venía generando el equipo de Mirko Jozic, decidieron acompañar a los albos en su duelo en Paraguay. Como hubiera dicho Julio Martínez, “no hubo colores políticos ni rivalidades personales”. Hombres como Carlos Ominami y Alberto Espina, fanáticos de la U, o un connotado seguidor de Católica, el entonces senador Sebastián Piñera, se subieron felices al vuelo de la FACH que los depositaría en la capital paraguaya. Les faltó solo la vincha y la bandera.

Si uno ve los archivos de la época, en la barahúnda y despelote que había en Pudahuel a la hora del embarque, se notaban pocos rostros serios y reconcentrados, sufriendo la inminente final. Uno de esos pocos era el ex dirigentes sindical y entonces diputado de la Democracia Cristiana, Rodolfo Seguel, fanático de Colo Colo y, como tantos, hijo de la derrota en la final de 1973 contra Independiente con sus “creativos” arbitrajes.

Colo Colo logró el empate sin goles en Asunción y una semana más tarde, el 5 de junio en el estadio Monumental, ante 66.517 espectadores, conquistó la Copa Libertadores por primera y única vez para Chile, ganando 3-0. Fue la culminación exitosa de un proceso que había comenzado el año anterior, cuando Arturo Salah fue cesado de la banca tras quedar eliminado con Vasco da Gama en el mismo torneo y el equipo lo tomó Mirko Jozic. Sin invertir demasiado (apenas llegaron Gabriel Mendoza y Patricio Yáñez para ser titulares), pero modificando profundamente el sistema de juego y la posición de varios jugadores, el equipo fue creciendo hasta quedarse con el torneo. Como nota curiosa, en este mismo diario salió un texto sin firma tras la caída ante Vasco, jubilando al 80% del plantel albo por incompetente a nivel internacional. Los mismos que un año más tarde estaban dando la vuelta olímpica. Dicen que el autor del artículo anónimo celebró con el resto del plantel, dirigentes y colados la noche del título bailando en el restaurante Don Carlos de Isidora Goyenechea.

La fiebre desatada por Colo Colo fue un golpe anímico muy fuerte para el fútbol chileno, sobre todo los hinchas, luego de los sucesos del Maracaná dos años antes con sus consecuentes castigos. Éramos los parias de la FIFA, los apestados, los leprosos mirados con odio y desdén en todas las instancias (congresos, torneos, ceremonias). Estábamos impedidos de participar en el Mundial de 1994 y dos de nuestras principales figuras, Fernando Astengo y Roberto Rojas, sufrían castigos que les impedían jugar profesionalmente. La noche más oscura.

Y en lo social el país todavía se tambaleaba por una transición pactada y amarrada, con senadores designados, Pinochet apernado en la comandancia en jefe del Ejército y esporádicas pero claras amenazas de derribar la precaria democracia, como el acuartelamiento de las tropas el 19 de diciembre de 1990.

Patricio Aylwin, con la sonrisa permanente, navegaba en esas aguas peligrosas a las que sumaba una inflación difícil de controlar y el permanente bloqueo de la minoría parlamentaria opositora. Entonces, Colo Colo. Y salió gratis. Simbólicamente la alegría del pueblo más castigado por la dictadura y las sucesivas crisis económicas. Enrique Krauss, ministro del interior e hincha albo, entendió de inmediato el fenómeno que se estaba incubando y los positivos alcances que podría tener para la estabilidad social y la percepción de bienestar. Algo de lo que también supo y se benefició Salvador Allende 18 años antes.

Cuando obtener la Copa se vio posible, el mundo político supo que no se podía quedar fuera de la marea ganadora de Colo Colo. Se subieron a los aviones y se metieron en las gradas, protestaron los cobros y gritaron los goles. Hubo un millón de personas celebrando solo en Santiago el 5 de junio de 1991. Demasiada felicidad para no capitalizarla. El único que no se subió al carro, y de seguro no vio un solo partido, fue el propio Aylwin, a quien el fútbol le importaba nada, al nivel que dos años más tarde recibió al Real Madrid en La Moneda, otra maniobra de Krauss, y le preguntó a Iván Zamorano en qué equipo jugaba.

La crisis del 82 fue un episodio determinante para el nuevo orden del fútbol chileno. La devaluación del peso frente al dólar terminó provocando una catástrofe económica en los clubes, ya que la mayoría de sus contratos se firmó en la divisa estadounidense. Los más afectados fueron Colo Colo y Universidad de Chile. Los albos, presididos por Alejandro Ascuí, debieron buscar alternativas formales e informales para subsanar las deudas. Sin embargo, el timonel termina renunciando y luego se producen los breves interinatos de Patricio Vildósola y Naín Rostión. Sin embargo, recién en 1986 comienzan a cambiar las cosas en el Cacique, con la llegada de Peter Dragicevic y Jorge Vergara. Un año después se integraría Eduardo Menichetti, quien se haría cargo de la Inmobiliaria Estadio Colo Colo.

Al momento del arribo de la nueva dirigencia, la institución solo contaba con la sede de calle Cienfuegos 41, una cancha de entrenamiento que ni siquiera tenía las medidas reglamentarias y el Estadio Monumental, que en ese momento era solo un hoyo, sin las condiciones mínimas como para albergar un evento masivo. De hecho, el recinto se abrió al público por primera vez en 1975, 17 años después del inicio de los trabajos, pero por su precariedad debió ser cerrado. Las sucesivas crisis económicas e intervenciones que enfrentó el club hicieron inviable poder terminar el estadio en el corto plazo y solo se pudo terminar e inaugurar en 1989.

Imagen del partido de inauguración del Estadio Monumental, en 1989.

La primera decisión de Dragicevic fue contratar a Arturo Salah como entrenador del equipo. Marcelo Ramírez recuerda ese periodo, cuyo comienzo fue bastante pedregoso. “El inicio, la génesis de lo que logró Colo Colo en el 91, es el en 86, cuando Peter Dragicevic es el presidente, un tipo con un liderazgo tremendo y él trae a Arturo Salah, siendo que Salah era un técnico que trabajaba en las divisiones menores y que estaba muy relacionado con el rival clásico de nosotros. Era un jugador de la U, identificado con la U. Peter cree en él, lo trae y lo pone como entrenador número uno. Ahí arranca este proceso”, señala.

Con el ingeniero químico en la banca, los albos ganaron los títulos nacionales de 1986 y 1989 y tres Copa Chile (88, 89 y 90). Se acostumbraron a disputar la Copa Libertadores. Paralelamente, los números económicos se van arreglando y el club adquiere solidez institucional y comienza a crecer la ambición por conseguir una inédita Copa Libertadores. “Esta gente, me refiero a Peter Dragicevic y a Eduardo Menichetti, tenían el liderazgo y tenían la idea siempre de llevar este equipo a cosas importantes, a cosas más grandes. Entonces, este equipo, esta base, fueron incrustando jugadores y siempre potenciando el equipo”, sostiene el Rambo en Eternos Campeones de La Tercera.

“Desde el 86 al 91, ese plantel juega alrededor de cuatro a cinco Copas Libertadores seguidas, lo cual le da una experiencia importante. No nos fue bien en esas cinco, porque quedamos eliminados en primera fase, en segunda fase... pero el equipo iba creciendo. La base se seguía manteniendo, los líderes seguían estando en sus posiciones, estaba armada toda la casa. Previo a eso, había llegado Mirko Jozic a trabajar en las divisiones menores de Colo Colo, ya estaba haciendo su proceso ahí. Nosotros, en el plantel profesional con Salah siendo protagonista en nuestra competencia o ganando las liguillas que nos permitían estar en Copa Libertadores, y así estuvimos todos esos años, del 86 al 91, con distinta suerte, pero nunca nos daba para alcanzar este título. Hasta que se provoca este cambio: Salah se va a la Selección y empieza el ciclo de Mirko Jozic”, apunta el arquero.

En febrero de 1991, Dragicevic deja la presidencia de Colo Colo, pero sigue involucrado de una u otra forma con el club. Menichetti lo sucede al frente de la institución y las relaciones se mantienen muy cordiales. Incluso, ese 5 de junio de 1991, ambos presidentes levantan la Copa Libertadores en medio de la algarabía del hito.

También los jugadores recuerdan el manejo de los dirigentes en el plano internacional, donde habitualmente el fútbol chileno pagaba por su ingenuidad y cuando todavía estaba pagando las consecuencias del engaño de Roberto Rojas en el Maracaná. “Yo creo que ahí Eduardo Menichetti, Peter Dragicevic y Jorge Vergara fueron hombres que trabajaron ese punto. Había que trabajarlo así. ¡Si antes te metían la mano en el bolsillo! Yo no había jugado Copa Libertadores, pero había estado en Eliminatorias, y yo sentí muchas veces como los árbitros te metían la mano en el bolsillo descaradamente. Porque era así, así se vivía. No sé si con alguna intención, no sé si porque te pagaban... no tengo idea. No sé. Pero sí las localías y el salir bien y esa presión que siente el ser humano se hacía sentir en aquellos años”, complementa Patricio Yáñez.

Sin embargo, la relación entre los dos presidentes se fue deteriorando y terminaron enfrentándose. Paralelamente, tras los éxitos de 1991 y 1992, el club fue contrayendo pesada carga económica, que con el paso de los años se fue agudizando. Menichetti y Dragicevic fueron distanciándose. Este último retomó la presidencia en 1995, pero los problemas de caja se profundizaron, terminando con el club en la quiebra.

Ambos dirigentes siguieron con atención el proceso de Colo Colo durante la era de Blanco y Negro. Sin embargo, Menichetti fallecería prematuramente el 8 de julio de 2007, a los 56 años, producto de un cáncer colorrectal. Dragicevic, por su parte, ha seguido dedicado a los negocios, pero nunca más volvió a la dirigencia deportiva.