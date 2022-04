La columna de Hans Eben: ¿CEOs a la política?

En un mundo donde la democracia esta siendo cuestionada, el populismo y fake news traen retornos, donde el planeta no aguanta más nuestra forma de vivir y nuestra convivencia pareciera debilitarse, ¿la empresa tiene un rol que jugar? Claro que sí responderíamos, de hecho mucho se ha discutido este último tiempo respecto al rol de la empresa o cuál es el propósito de existir de una determinada empresa, pero seamos más específicos. Al hablar del rol de la empresa, ¿quién lidera? o más pragmáticamente, ¿quién ejecuta ese rol? Al final las empresas; en una mirada si quieren simplista, la hacen sus accionistas, colaboradores, sus equipos y todos ellos representados en el CEO.

Entonces, el CEO de una compañía, ¿tiene un rol que jugar en defender la democracia, el planeta, combatir el populismo, acelerar el desarrollo de la misma sociedad o fortalecer sus vínculos sociales y cívicos? Yo tengo mi propia opinión, pero mas importante es el resultado de la encuesta hecha por la empresa de relaciones públicas mas grande del mundo Edelman, que hizo a 36 mil empleados en 28 países. Cercano al 66% de los empleados respondieron que las empresas si deben tener una clara posición en relación con temas de políticas públicas como desigualdad, educación, salud, tecnología y automatización, políticas laborales, cambio climático y otros. El 80% de la población en general quiere ver a los CEOs personalmente involucrado en estos temas. ¿Es riesgoso? Claro que sí, ya que en definitiva no solo estaríamos aprueba por los resultados sino que ahora por nuestra coherencia entre lo que definimos como propósito de existir de la empresa y las políticas públicas que defendemos. Además, que cualquier paso en falso que no les guste a los accionistas puede costarnos el puesto. Igualmente, en el contexto actual, pareciera que es más riesgoso no participar y no tener una voz frente a nuestros colaboradores y clientes.

Las empresas de una u otra forma, siempre han aportado al debate de políticas públicas, especialmente a través de los gremios, los cuáles cumplen un rol sumamente importante. Pareciera que hoy el llamado está siendo también a una participación más activa de los ejecutivos de las empresas. ¿CEOs a la política? No, pero si más CEOs en el debate público, en temas país relacionados con el propósito de la empresa o en temas relevantes para sus colaboradores y clientes. Ojalá que la humildad ya no sea sinónimo de bajo perfil sino que la humildad la transmitamos a través de una mayor disposición a la participación y debate en la arena pública y mayor apertura a aprender y construir junto a los más diversos actores.

* El autor es CEO Westfalia