La Fórmula 1 sustituye fechas aplazadas por carreras virtuales

Debido al acelerado avance del coronavirus, la máxima categoría del automovilismo ha tenido que posponer los Grandes Premios de marzo y abril, en Bahrein, Vietnam y China; y los de mayo, en Holanda, España y México, lo que suma un total de siete carreras suspendidas, incluyendo la inaugural en Australia.

Hasta hace días se hablaba de una eventual vuelta para el GP de Bakú, Azerbaiján; agendado para el 7 de junio, pero hoy en la mañana los organizadores decidieron posponer también esa cita.

Para mejorar el escenario, Liberty Media, empresa a cargo de la gestión de la Fórmula 1, lanzó un nuevo formato de competencia, al que bautizó como ‘F1 eSports Virtual Grand Prix’, instancia que contará con la participación de varios de los pilotos que conforman la parrilla. Este domingo se celebró la primera fecha virtual, en reemplazo de la suspendida fecha de Sakhir, Bahrein a causa del Covid-19.

El GP virtual pero solo por diversión

Este GP virtual, no está pensado como un sustituto del campeonato mundial de la F1. La idea es mantener entretenidos a los aficionados de las carreras, por lo que no será tomado en cuenta para el cálculo de puntos para el campeonato.

Con respecto a las fechas, el campeonato virtual se celebrará los mismos fines de semana cuando estaban agendadas las carreras oficiales. Con respecto al simulador que se usará para las carreras, se trata del F1 2019, videojuego oficial de la firma.

“Estamos realmente encantados de poder dar algo de luz con este F1 eSports Virtual GP en estos tiempos impredecibles, y esperamos entretener a los aficionados que echan de menos la acción real. Es un gran momento para destacar los beneficios de los eSports y las increíbles habilidades que demuestran”, declaró Julian Tan, jefe de Iniciativas de Negocio Digital de la F1.

A pesar de todo, una de las estrellas del circuito, Max Verstappen, se desmarcó de la instancia. El holandés argumentó al medio Ziggo Sport, que su ausencia se basa en el hecho de que nunca ha jugado ese juego.

Max Verstappen - Red Bull Racing

“No, no participaré. Sobre todo porque nunca he jugado. Me llevaría unos días entenderlo un poco mejor. Y no quiero meterme en eso ahora mismo. Además, también estoy muy ocupado con otros videojuegos. Así que cambiar entre esos juegos no me va bien. Además, siempre corro para ganar. No voy a pilotar en los últimos puestos. Para eso prefiero no participar y listo", señaló la estrella de Red Bull Racing.