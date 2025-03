Las mujeres deciden

SEÑOR DIRECTOR:

En Chile un 71% de las mujeres interrumpe su carrera laboral cuando nace su primer hijo (BUK 2023). A su vez, un 61% de lo(a)s chileno(a)s considera que la sociedad chilena no apoya a las mujeres para tener hijos (Encuesta Bicentenario 2024). Pareciera que olvidamos que un hijo(a) llega a un país y no solamente a una madre y familia. Los beneficios que la mujer entrega a la sociedad debe venir acompañado de un compromiso social para con ellas. Hoy a las mujeres que desean ser madres, o que ya lo son, no se les ofrece una alternativa distinta al sacrificio de su desarrollo personal y profesional.

En este contexto, de acuerdo a la última encuesta presidencial Panel Ciudadano, las mujeres están más indecisas que los hombres (10% versus 4%). Todo parece indicar que en las primarias y en las elección presidencial, las mujeres decidirán, tal como sucedió en la segunda vuelta del año 2021. Sin embargo, hasta el momento no hemos escuchado ninguna propuesta sobre mujer, maternidad, conciliación, corresponsabilidad y/o familia por parte de lo/as candidato/as. Este silencio se hace aún más inexplicable si pensamos que tenemos dos mujeres madres en la carrera presidencial.

Es comprensible que la crisis de seguridad sea una prioridad en la agenda presidencial, sin embargo, no puede invisibilizar los profundos dolores de nuestra sociedad, y en los que las madres en nuestro país son protagonistas. Las madres se merecen más que eso. Si lo anterior no es argumento suficiente, basta recordar que, en cálculos políticos, las madres en Chile representan a 5,5 millones de votantes.

Francisca Ayala G.

Verónica Campino GH.

Jacqueline Deutsch G.

Cofundadoras Fundación YoQuieroEstar