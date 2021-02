Listas de espera atendidas por privados

SEÑOR DIRECTOR

La interrupción de las pruebas de detección y atención afecta la progresión y desenlaces de diversas patologías, pudiendo implicar incluso poner en riesgo la vida de una persona. Al respecto, según la OMS, los servicios de prevención y tratamiento de las enfermedades no transmisibles (ENT) se han visto gravemente afectados por la pandemia. En Chile, particularmente, las consultas médicas cayeron y los casos GES han disminuido o sido retrasados durante el 2020. No obstante ello, no ha implicado una reducción en las listas de espera por parte de los hospitales. El riesgo que conlleva el retraso en las atenciones ha sido tal que el fenómeno ha sido catalogado como “segunda pandemia” o “tercera ola”, producto del aumento en la mortalidad que implicará.

Es en este contexto donde se ubica la licitación de Fonasa, que ha convocado a privados para agilizar la atención de 254 mil pacientes que requieren una pronta atención. Las críticas ideológicas eran de esperar: algunos han dicho que se estaría propiciando el lucro en la salud; otros, que se estaría subvencionando a los privados en desmedro de los públicos. No obstante, parecen olvidar aspectos relevantes a señalar. Por nombrar algunos: se licita con precios máximos; existirá un algoritmo que priorizará, en igualdad de precios, a los hospitales de la red, segundo a los recintos universitarios y de las FF.AA., en tercer lugar a privados sin fines de lucro, y por último a los privados tradicionales. En consecuencia, inéditamente públicos y privados competirán en igualdad de condiciones, siendo el paciente quien percibirá el mayor beneficio de la licitación, al poder ser atendido al menor precio.

No estamos frente a la privatización de la salud, sino ante una profunda crisis sanitaria y económica que obliga al pragmatismo. Cuando las condiciones de la competencia se encuentran bien reguladas al punto de que es posible evitar el abuso, los privados pueden cumplir un importante rol público.

Alfonso España

Investigador de Horizontal