Más dudas que certezas

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana se aprobó en el Senado el proyecto de cumplimiento tributario que forma parte del pacto para el crecimiento, progreso social y responsabilidad fiscal. Paradójicamente, no garantiza crecimiento y está en riesgo la responsabilidad fiscal, siendo claro y así se constata en la última década, que sin crecimiento sostenible no hay progreso social.

El proyecto tiene en la base un cuestionado diagnóstico de la evasión que no fue aclarado y que por tanto fue un antecedente que no se tuvo en consideración al momento de la votación en el Congreso; votación a ciegas en esta materia. Adicionalmente, la cifra de recaudación que según el informe financiero se estima en 1,5% del PIB, ha sido puesta en duda por economistas y el propio FMI que estima una recaudación en régimen de no más de 0,5% del PIB.

En estas condiciones, existe una alta probabilidad que la recaudación esperada del proyecto no llegue, sin embargo, se comprometa gasto. De esta manera, se agrava más que se favorece la delicada situación fiscal del país, ampliamente expuesta por el Consejo Fiscal Autónomo en sus informes periódicos de público conocimiento.

¿Habrán considerado quienes votaron el proyecto la experiencia de reformas pasadas y la actual situación fiscal del país? La última gran reforma del año 2014, prometió recaudar 3% del PIB y no llegó a 1,5%, de crecer al 5%, posteriormente el país entró a una década económica pérdida, la deuda pública se multiplicó por tres y el ingreso per cápita se estancó. Y como nada es gratis, actualmente el gasto de los intereses de la deuda, llega a 1,2% del PIB, casi el doble de la recaudación esperada por el FMI para el proyecto de cumplimiento tributario.

Juan Alberto Pizarro

Presidente Comisión Tributaria

Colegio de Contadores de Chile