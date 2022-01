Más y mejores trabajos

SEÑOR DIRECTOR

De acuerdo con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el desempleo para el Gran Santiago cayó hasta 8,3% en diciembre de 2021. Una muy buena noticia considerando lo que hemos vivido. Pero hay otro dato en el que hay que detenerse. En el último año se han creado 339 mil empleos formales y 302 mil informales, lo que refleja un crecimiento de 5,9% y 14,3%respectivamente.

Si bien es cierto que en épocas de crisis el empleo informal aumenta, antes de alarmarse es necesario entender esta categoría para poder abordarla. Normalmente se entiende por informales a aquellos trabajadores sin contrato y que están al margen de la seguridad social. Sin embargo, también se incluye a trabajadores por cuenta propia, quienes no son propiamente informales y tienen protección social si es que emiten boletas de honorarios. Una distinción que cobró relevancia en el escenario de pandemia, pues marcó la diferencia entre contar con salud o no. Más aún, para algunos pudo significar quedar excluido de los apoyos estatales, pues no figuran en los registros.

Esta realidad se hizo visible durante la crisis del Covid, al tiempo que otros fenómenos cambiaron la dinámica del mercado laboral, quizá para siempre. Al teletrabajo, la flexibilización de horarios y de condiciones de funcionamiento en las empresas, se sumaron las aspiraciones de quienes descubrieron otras formas de ganarse la vida.

Todo lo anterior nos desafía a pensar alternativas que impulsen la principal tarea que tenemos por delante: recuperar la capacidad de crear empleo formal digno. Hoy no basta con crear plazas de trabajo, sino que estas deben ofrecer protección en seguridad social e incorporar incentivos como flexibilidad, conciliación entre vida personal y laboral, y la eliminación de brechas salariales.

También es fundamental promover la formalización de emprendedores que crean nuevas fuentes laborales, así como la de trabajadores por cuenta propia que no emiten boletas de honorarios, para que sean cubiertos por la seguridad social.

Otras medidas ya han sido estudiadas, como rediseñar el Sence para alinear capacitación y empleabilidad a las demandas post pandemia. Y se deben impulsar estudios de prospección de empleo que permitan visualizar más adecuadamente las transformaciones que se están generando en el mercado del trabajo.

Todo esto es parte de lo que nos permitirá enfrentar con mejores herramientas las exigencias de crear más y mejor empleo.

María José Zaldívar

Ex ministra del Trabajo y Previsión Social