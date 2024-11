SEÑOR DIRECTOR:

Según lo consigna La Tercera (12 de noviembre), algunos parlamentarios oficialistas -fuera de sala-- expresaron su molestia, porque en la subcomisión mixta de presupuesto, el general Iturriaga había manifestado que existía desfinanciamiento para solventar la planta de soldados profesionales de tropa.

Me temo que el motivo por el que “las palabras del mandamás del Ejército no cayeron bien en el oficialismo” se debe a que muchos asumen, erróneamente, que la no deliberación impone a los militares silencio absoluto, incluso en materias propias de su competencia, respecto de las cuales tienen el deber de hacerlas presente a las autoridades que corresponda, por los canales reglamentarios dispuestos.

Al parecer, para ciertos políticos, los altos mandos de las FF.AA. deberían limitarse cumplir órdenes; hacer presente sus puntos de vista sería deliberar.

Miguel A. Vergara Villalobos

Doctor en Filosofía (U. de Navarra)