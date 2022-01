Según las versiones oficiales, entregadas por la futura vocera, la postergación del anuncio de los nombramientos de subsecretarios se debió a una mayor demora del chequeo de los perfiles, encargado a una empresa externa. Pero los trascendidos en los medios hablan de una molestia mayor en los partidos de la coalición de Apruebo Dignidad, pues en el nombramiento de los ministerios, habría una preferencia marcada por figuras ligadas a la ex Concertación, en detrimento de la coalición oficialista. En palabras del convencional Hugo Gutiérrez, no pareciera que los socialistas perdieron la elección presidencial.

Esta sensación térmica aumenta con la serie de trascendidos desde la dirección del PS respecto al rol que jugaron para la presencia de varios nombres en los ministerios. En los cálculos de dicha tienda incluyen de manera optimista al Ministro de Hacienda pese a sus años sin militancia partidaria, e incluso a la futura canciller, que ha sido una reconocida funcionaria internacional en pro de los derechos humanos. Esos mensajes de los dirigentes socialistas han aumentado la sensación de preocupación en Apruebo Dignidad sobre los nuevos convidados de piedra, que a varios les recuerdan la película coreana Parasite, donde una familia se instala en otro hogar más exitoso, haciéndose pasar por personajes que no son.

¿Están exagerando los actuales dirigentes, o en efecto negociaron bien con el presidente electo y se convirtieron en un partido con más fuerza que varios de su propia coalición? En un primer punto, pese a las innumerables críticas, el PS ha tenido un buen resultado electoral. La vez pasada pese a la debacle del candidato Guillier obtuvo una bancada poderosa en la Cámara y eligió senadores claves, incluyendo al propio presidente del Partido. Pese a ser siempre sindicado desde la izquierda más irresoluta como piedra fundamental de los llamados 30 años, obtuvo en la elección de convencionales les fue muy bien. Más aún, ante la oleada de iniciativas descabelladas que se han leído en estos días, son una especie de esperanza para muchos escépticos de dicho organismo. El PS sigue siendo gravitante en la opinión pública, y sin duda que el presidente electo y su equipo lo tuvieron en cuenta en el diseño del gabinete.

Pero los ministros y ministras que se atribuyen el PS están ahí por circunstancias políticas distintas a una buena negociación. También los que no están, donde se encuentran algunos ex militantes que armaron sus propios grupos, se encuentran fuera del gabinete por razones distintas a una supuesta presión del Partido Socialista. Boric decidió hacer un gabinete amplio, con capacidad articuladora de toda la izquierda, y logró hábilmente tener al Partido Socialista al mismo tiempo dentro y fuera de su espacio de poder. Aunque los reclamos en Apruebo Dignidad han subido de tono, la verdad que el comité político está completamente dentro de dicha coalición y están representados correctamente los partidos más importantes.

El diseño que hizo el presidente no considera un segundo piso de gran vuelo, lo que dará mucho poder a su comité político. No hay dos opiniones respecto a que la figura más poderosa del gobierno después del presidente será su ministro secretario general de la presidencia. La futura vocera, destacada militante del PC, es la voz principal del gobierno y tiene acceso directo al presidente. Esa supuesta hegemonía del PS entonces no es más que una quimera alimentada por varios interesados.