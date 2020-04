¿Puedo ceder un ventilador?

SEÑOR DIRECTOR

En el artículo titulado como esta carta se plantea la legitimidad de ceder el ventilador a otros que se lo merezcan más, a partir de la propuesta del periodista Abraham Santibáñez. En este debate hay al menos tres omisiones relevantes: la responsabilidad del médico, basada en la lex artis; el contexto de urgencia clínica; y el valor de las voluntades anticipadas.

En este sentido, es bueno recordar que la alianza terapéutica no se puede reducir a un simple contrato, como la compraventa de cualquier otro bien. El primer deber médico es cuidar a un paciente a partir de las mejores evidencias, y no simplemente cumplir sus voluntades, dejando de lado cualquier objetividad.

Es conocido que las decisiones terapéuticas en el contexto de urgencia con riesgo vital están exceptuadas del proceso de consentimiento informado y quedan confiadas al juicio prudencial del médico, quien está siempre llamado a salvar la vida del paciente con los medios que tiene a disposición. En estos casos no corresponde hablar de “paternalismo” sino de responsabilidad médica. Más aún, las voluntades anticipadas no están normadas jurídicamente en Chile, salvo la voluntad de no donar órganos, y esto probablemente se explica por su enorme complejidad. Por ejemplo, cabe preguntarse si tendría sentido, a nivel filosófico (y psicológico), redactar las propias voluntades con referencia a una potencial enfermedad estando en una condición de plena salud, sin saber qué significa vivir dicha enfermedad.

En este sentido, manifestar anticipadamente la intención de ceder el ventilador artificial en determinadas circunstancias es un acto loable, sin embargo, no puede convertirse en una imposición ya que atentaría contra la esencia misma de la medicina.

Iván Pérez

Presidente Comité de Ética Asistencial UC

Luca Valera

Director del Centro de Bioética UC