¿Qué pensamos, ¿qué proponemos?

Hoy el país viene discutiendo temas trascendentales como salud, educación, pensiones, equidad, descentralización, integración social, calidad de vida, cambio climático, agua y muchos otros. La crítica que recibimos los que pertenecemos al mundo empresarial, es que nuestra voz no se escucha y que no está claro lo que pensamos en muchos de estos temas y menos lo que proponemos. Siempre es complejo generalizar, pero como toda crítica algo de cierto tiene. No pretendo caer en un estado culposo, ya hubo tiempo para autocríticas, ahora es tiempo de acción. Hoy, más que nunca las empresas están escuchando, conectándose con su entorno y entendiendo de una manera más cercana las urgencias ciudadanas. Las empresas están acostumbradas a adaptarse, innovar, crear, proponer y ejecutar nuevos caminos. ¿Viene de cerca este diagnóstico? Sí, pero nada mejor que ejemplificar con hechos.

Se ha desarrollado una extraordinaria iniciativa, donde más de 50 gremios (leyó bien, 50 gremios) liderados por la CPC, se han comprometido a tener una posición y propuestas claras en cuatro ejes: desarrollo social, cambio climático y agua, territorios y mejores empresas. Un primer documento, llamado “Compromiso Empresarial con Chile”, fue desarrollado y firmado por todos. Es la voz de las empresas, dejando claro qué piensan y cuáles son sus compromisos. Por ejemplo, se deja de manifiesto el compromiso de avanzar a la “carbono neutralidad” en un plazo aún más exigente que lo establecido en la COP 25. ¡Concreto! Pero la siguiente pregunta es; ¿qué proponemos para hacer realidad esos compromisos? Hoy, la mejor forma de avanzar es de manera colaborativa y co-construyendo dichas propuestas. Para eso, Icare y la CPC asumieron el desafío de organizar grupos compromisos, conformados por actores del mundo de la ciencia, sociedad civil, sector público, empresas, gremios, academias, y otros. Esta diversidad de miradas alrededor de una mesa, demostró que alianzas público- privada-sociedad civil, son la mejor manera de escuchar, conectar y acordar posibles caminos de solución a los dolores y urgencias de los chilenos.

Finalmente, a modo de ejemplo de una de las tantas propuestas concretas que en ENADE se le entregaron al Presidente electo, Gabriel Boric, el grupo de Cambio Climático se propuso al 2026, que al menos el 20% de las empresas de cada sector, que representen el 20% de los ingresos de su sector, reporten sus emisiones de gases efecto invernade­ro, reduzcan sus vulnerabilidades y riesgos derivados del cambio climático, reportando en Huella Chile, Race to Zero, Race to Resilience y/o Finan­cial Alliance for Net Zero. Plan y métricas concretas, que solo muestran el comienzo de un camino donde estamos todos llamados a contribuir para así no dejar a nadie atrás en el desarrollo de nuestro extraordinario país.

Hans Eben

CEO de Westfalia