Señales de desprotección penal y una luz de esperanza.

SEÑOR DIRECTOR:

Desconcierto generó la resolución del Juzgado de Garantía de Ovalle que dejó en libertad bajo fianza a 23 imputados por tráfico de drogas, asociación ilícita para traficar, lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de activos. A cuatro de ellos se les imputó también delitos de la ley de control de armas, luego de que se incautaran más de 1.600 kilos de marihuana, armas, municiones, vehículos, más de 283 millones de pesos y 4.500 dólares en efectivo, más 111 kilos de droga procesada.

Esta opción de libertad bajo caución solo existe para medidas cautelares y no para sustituir la condena de cárcel. La decisión judicial, en principio, puede explicarse ante personas inocentes aún, mientras no se pruebe su culpabilidad en los hechos. Sin embargo, el número y entidad de los delitos imputados, la cantidad de sujetos y los antecedentes hallados no parecía avalar la libertad decretada.

Si bien la prisión preventiva es una medida excepcional por dirigirse a personas que gozan de presunción de inocencia, cabría preguntarse qué más debe hallarse para decretar esta cautelar. Fundadamente, la Corte de Apelaciones de La Serena revierte las señales de desprotección penal y enseña una luz de esperanza. Quisiéramos poder confiar en que el proceder de los distintos intervinientes en el proceso penal no prosiga sendas que dañen el funcionamiento de nuestro sistema penal vigente.

Tatiana Vargas Pinto

Profesora de Derecho Penal

Universidad de los Andes