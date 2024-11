Una elección para sacar lecciones

SEÑOR DIRECTOR:

La segunda vuelta de gobernadores regionales nos permite sacar varias lecciones. Una inicial es que primaron las particularidades de cada región, de forma más o menos desacoplada a la política nacional. Esto resultará valioso también para analizar cómo abordar las próximas elecciones.

En segundo lugar, el voto obligatorio sigue siendo un protagonista importante en las elecciones: con más de un 83% de participación se confirma que este mecanismo llegó para quedarse, especialmente considerando que una elección que la ciudadanía percibe como poco determinante para su vida tiene altos niveles de concurrencia.

Un tercer punto es que esto terminó, finalmente, no siendo un plebiscito sobre el gobierno, porque los resultados en cada región fueron muy disímiles como para sacar la conclusión contraria. Todas las elecciones que ocurren al interior del mandato de un gobierno tienen algo de evaluación de la gestión nacional; sin embargo, esta elección tiene otras características que dejan en un segundo o tercer plano este factor. Esto hace que tampoco sea una antesala predictiva para la elección presidencial del próximo año, pues el comportamiento resultó no extrapolable a otras realidades ajenas a la de cada región en particular.

Por último, una reflexión en la oposición será la necesidad de unidad en este tipo de elecciones. Hoy, con los datos en mano, se puede analizar de forma más nítida. Si la oposición hubiese enfrentado unida esta contienda electoral, hoy podría contar con -al menos- ocho gobernadores regionales y no con seis, como ocurrió.

José Francisco Lagos

Director ejecutivo Instituto Res Publica