SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre vientres de alquiler no puede desconocer la necesidad de la regulación. Mientras no ocurra, las mujeres estaremos en riesgo. Informes de organismos internacionales han advertido los peligros de realizar esta práctica sin fiscalización: trata de personas, la venta de niñas y niños y la explotación del cuerpo de las mujeres, en particular de las más vulnerables.

La gestación subrogada sin regulación continúa utilizando a las mujeres como bienes de mercado. Y aquí es preciso una aclaración: el debate no es contra la gestación subrogada altruista, sino sobre la comercialización de los vientres de las mujeres sin fiscalización.

Algunas personas han defendido la gestación subrogada aludiendo al derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, aprovechando de comparar con el aborto, y más específicamente enjuiciando a la ministra de la Mujer. Nos parece impresentable y violento comparar ambas situaciones y juzgar a una mujer por su práctica en medio del debate. Hoy, nadie nos garantiza que las mujeres estén tomando una decisión libre e informada al poner su vientre en alquiler bajo una lógica mercantil.

El debate debe poner foco en la autonomía de las mujeres, en la prevención de la violencia de género y en la necesidad de tener un debate resguardando los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas. Negar este debate es negar a las mujeres.

Libertad Vidal Cubillos

Encargada Nacional Frente Feminista

Convergencia Social