Brazo de reina de chocolate y crema de limón sin gluten

El principal atractivo de este poco convencional brazo de reina, creado por la pastelera Camila Fiol —dueña de Dulcería Fiol—, es que no tiene gluten, una carencia que no le impide ser tanto o más rico que uno tradicional. Su sabor es delicioso y equilibrado, con un bizcocho que no contiene harina pero sí mucho cacao, lo que siempre es bueno. Ese tono achocolatado contrasta a la perfección con una crema de limón que aporta la cuota justa de acidez y dulzor. Ideal para la hora del té, su preparación es bastante sencilla, aunque recomendamos ayudarse con un termómetro para no equivocarse.

Ingredientes (para 10 porciones)

Para el bizcocho

5 claras de huevo

5 yemas

100 gr de azúcar

30 gr de cacao amargo en polvo o maicena

Para la crema de limón

3 huevos

150 gr de azúcar

Ralladura de dos limones

110 gr de jugo de limón

200 gr de mantequilla.

Preparación