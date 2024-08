Cómo hacer una frittata: la salvadora tortilla italiana de verduras

Podríamos decir que se trata simplemente de una tortilla de verduras —porque eso es lo que es, unos vegetales sofritos junto a unos huevos cuajados en una sartén—, pero el título habría sido muy aburrido y seguramente no le hubieras hecho clic. Pero tampoco es que te estemos engañando: la frittata es una tortilla con ciertas diferencias a la que tradicionalmente se prepara en Chile. ¿La principal? Se termina de hacer en el horno.

Esta receta es de Alejandra Mulet, periodista y cocinera, y se basa en la forma más típica que tienen en Italia de hacer las tortillas. Es decir, con un sofrito de verduras de temporada —acá hay zapallos italianos, cebollines, zanahorias y champiñones— pero se pueden usar los que tengas a mano, como papas, espárragos, tomates cherry, pimentones o lo que se te ocurra— a las que se les reduce lo más posible su líquido natural, y se finaliza con un buen puñado de queso rallado, idealmente parmesano o pecorino.

Aquí sugerimos llevarla por cinco minutos al horno, lo que le dará una fabulosa capa dorada y crujiente por encima, pero si no tienes una sartén apropiada —que no tenga mango plástico— tampoco es requisito: simplemente termina de cocinarla con una tapa para que el queso se derrita bien. Quizá no quede tan frittata pero sí será una deliciosa tortilla, que es lo que vinimos a hacer hoy.

Frittata de verduras

Ingredientes (para 2 a 3 personas)

1 zapallo italiano picado

4 o 5 champiñones cortados a la mitad

1⁄2 zanahoria rallada

2 cebollines picados

Queso parmesano rallado

4 huevos

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Preparación