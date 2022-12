Las mejores ideas para hacer tablas

Siempre es un buen momento para compartir con amigos y familia, y una buena forma de hacerlo es en torno a una rica y colorida tabla. Esta exquisita idea es muy fácil y rápida de preparar. Dejará a todos tus invitados felices, primero porque puedes incluir un sinfín de ingredientes y le dará un toque único a tu preparación.

En conjunto con @tablasdecarreta te contamos cuáles son las claves para tener la mejor tabla a la hora de querer preparar algo único y variado.

Hace cinco años este exitoso emprendimiento surgió. Su creadora, reconoce que esto fue algo que nunca esperó.

En una primera instancia, Úrsula Jara comenzó con la venta de quesos pero recuerda que “no tenía tantos contactos. A veces me quedaba con mucho queso y se empezaba a madurar. Había que botarlo”.

Por lo mismo, para el cumpleaños de su hija, una amiga le dio la idea de hacer tablas con los quesos que sobraban, para no tener que botarlos. “El papá de mi hija preparó la madera, la pintó y ahí fue la primera tabla que hice”, recuerda.

Luego de varias pruebas hizo una publicación en Facebook en donde ofrecía sus tablas: el primer día vendió tres. Meses después se contactó con una influencer, quien publicó sus tablas a través de redes sociales y nunca más dejaron de entrar pedidos.

“Navidad y Año Nuevo es una locura”, comenta. Úrsula además recuerda que al comienzo de la pandemia tenían cierta incertidumbre con respecto a lo que vendría con el negocio. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa. “La gente me llamó mucho durante la pandemia, como no se podían ver con sus familiares, a veces hace tres meses o más, se mandaban regalos”. Lo mismo sucedió con empresas que enviaban desayunos y tablas a los trabajadores. Los pedidos no cesaron.

Dado el éxito de este emprendimiento hoy podemos contarte los tips más importantes para que consideres a la hora de preparar la tuya.

Las opciones para preparar una rica tabla son múltiples, en Tablas de la Carreta, algunos colores e ingredientes son fundamentales.

Los ingredientes que no pueden faltar

En una tabla los quesos son parte fundamental. Estos pueden variar según los ingredientes que vamos agregando y las preferencias de cada uno.

También es importante la charcutería: el jamón serrano, salame, salamín español y chorizo.

Los frutos secos tampoco pueden faltar. Los más recomendados son: pistachos, ciruela sin carozos, almendras, son universales, les gustan a todos.

En el caso de utilizar maní este idealmente debe ser natural y tostado. Así evitamos que se haga polvo al humedecerse con las frutas.

Los arándanos y frambuesas son un frescor bien recibido. Idealmente deben ir en pocillos porque al botar jugo pueden humedecer los demás ingredientes.

Cómo hacer una tabla armónica y qué ingredientes utilizar

Lo ideal para estas tablas, que por lo general cuentan con muchos colores, es agregar quesos blancos, así contrarrestamos la mezcla de los colores de las frutas. También, hay que preferir los quesos que no sean tan pesados ya que la fruta aporta con altos niveles de azúcar.

La distribución de tu tabla dependerá primero por los colores, y también según la consistencia de los productos. Por ejemplo, no se puede poner algo seco en conjunto con los frutos secos.

Hay que tener en cuenta que las cosas que son muy húmedas, como las frutillas o los frutos rojos, no pueden ir junto a algo seco. Por ejemplo, las almendras ni las nueces podrían ir cerca de las frutillas, porque estas van a botar el jugo y eso va a hacer que este fruto seco se ponga harinoso.

Se recomienda que los quesos siempre estén refrigerados y que las tablas se mantengan en una temperatura adecuada. Porque los quesos se derriten y su cremosidad ya no será agradable.

Otras ideas para acompañar

Si esta rica preparación la quieres acompañar de algún trago, te recomendamos esta exquisita receta de jengibre, limón y whiskey, que cocinamos en Club Paula Cocina.

Si lo quisieras acompañar con vino y no sabes cuál elegir, también puedes revivir la clase de maridaje y vinos junto a Carolina Leiva.