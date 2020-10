Ácido mandélico: El ingrediente estrella para pieles sensibles

Para muchas personas tener la piel sensible es todo un problema en cuanto no pueden aplicarse tratamientos potentes en la dermis, ya que una irritación podría incluso empeorar el problema. Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas o que están en periodo de lactancia que no pueden usar muchos ácidos ni productos para los principales problemas que afectan su piel como son los brotes de acné y las manchas producto de los cambios hormonales. Pero hay un componente cosmético que viene en su ayuda: el ácido mandélico.

“El ácido mandélico es un alfa hidroxiácido que proviene de las almendras, tiene distintos usos y produce un efecto exfoliante en la piel ayudando su renovación celular y la síntesis de colágeno, lo que aporta en la prevención del envejecimiento prematuro. También ayuda a la limpieza de la piel pues tiene un efecto bactericida que ayuda bastante cuando las pieles son grasosas y cuando hay tendencia a las manchas ya que ayuda a unificar el tono", cuenta la dermoestética de Clínica Alemana, Katherine Barría.

Todo esto hace que sea un producto muy útil para combatir el acné, pues por un lado seca los comedones, mientras también empareja las manchas que suelen quedar.

“Es muy bien tolerado, se puede usar incluso en pieles sensibles con rosácea y se tolera mejor que otros ácidos más irritantes como el glicólico y retinoico. Disponible en fórmulas concentradas como peeling profesionales, también se encuentra en concentraciones menores como son los productos tópicos de uso casero”, Barría.

Algunos productos donde encontrar ácido mandélico:

1. Sérum Hiydra Max, de CellskinLab, disponible en Farmacias Salcobrand $36.990.

2. Tónico Mandelic acid 5% Skin Prep Water, disponible en Central Klinic $41.990.

3. Exfoliante MA, de The Chemist Look, en TheChemistLook.cl $24.300.