Aplicaciones para romper con la monotonía

Las aplicaciones descargables en los dispositivos móviles son una alternativa de entretenimiento, organización, autocuidado, bienestar y muchas otras cosas, por lo que se han vuelto parte de nuestras vidas. Si te gustaría renovar tu set de apps, o probar algunas que le darán un remezón a tu rutina para evitar caer en la monotonía, a continuación te damos algunas alternativas.

Wakeout!

Muchas veces queremos empezar una rutina deportiva y no lo logramos por temas de trabajo, tareas del hogar o porque la pandemia no nos permite salir de la casa y ejercitarnos como quisiéramos. Sin embargo, con esta aplicación el trabajo o el que estés sentado viendo una serie no es impedimento para moverse.

Wakeout! promete romper con el patrón de sedentarismo, entregando a sus usuarios más de mil ejercicios y cientos de rutinas diseñadas para una variedad de lugares. Su objetivo es ayudar a personas comunes y corrientes a incorporar el ejercicios a sus vidas. La aplicación requiere de una suscripción activa y sus planes son mensuales.

Opus One

Para aquellos que les cuesta organizarse, no tienen como ordenar sus eventos o por alguna u otra razón siempre se les pierden las agendas, esta aplicación puede serles útil. Opus One funciona como organizador de tiempos, separando las tareas por prioridad, con herramientas para escribir notas e incluso hacer y guardar archivos de audio, agendar citas o eventos, y también establecer metas personales.

Esta agenda inteligente tiene funciones que permiten a sus usuarios organizarse, ya sea con notas diarias, texto con imágenes, mapas, dibujos, listas de verificación, etc.

Shine

Shine es una aplicación que promueve el autocuidado, y que fue nombrada como una de las mejores en el año 2020 por Apple. Con ella, las personas pueden establecer una intención semanal, teniendo en cuenta las necesidades de cada uno. Por ejemplo ¿estaré siendo muy duro conmigo mismo?, ¿me he regaloneado lo suficiente esta semana?. A través de estos propósitos, se obtendrá una lista de reproducción de meditación basada en aquella intención a la que se puede recurrir para obtener apoyo durante esa semana.

Algunos de los temas que incluyen sus meditaciones son: ansiedad calmante, navegando la ansiedad COVID-19, confianza, crecimiento, mejorando el sueño, atención, perdón, amor propio, motivación, creatividad, manejar las frustraciones laborales y crear hábitos saludables.

Además de estas meditaciones diarias, la aplicación tiene un soporte comunitario llamado Shine Squad, en el cual las personas pueden obtener consejos y apoyo en tiempo real de otros miembros de Shine en todo el mundo. Por otro lado, también entrega la opción de guardar los mensajes y meditaciones favoritos para crear un kit de herramientas de cuidado personal.

Endel

Esta aplicación crea paisajes sonoros personalizados para entregarle a la mente y cuerpo lo que necesita para lograr una inmersión total en cualquier tarea. Tiene cuatro modos: relax, que calma la mente para crear sentimientos de comodidad y seguridad; enfoque, que aumenta la productividad al ayudar con la concentración por más tiempo; modo sobre marcha, que se adapta al tempo personal del usuario cuando está fuera de la casa; y modo reposo, que proporciona un sueño profundo con sonidos suaves.

Su algoritmo central se basa en ritmos circadianos, escala pentatónica y enmascaramiento de sonido. Estos sonidos se adaptan a diferentes entradas, como la hora del día, el clima, la frecuencia cardíaca y la ubicación.

Caribu: video llamadas para niños y la familia.

Esta app está diseñada especialmente para la familia y el entretenimiento de los niños. Hace que las video llamadas sean más divertidas, interactivas y educativas; en estas, los niños pueden dibujar, leer cuentos, resolver acertijos, jugar juegos de ingenio, entre otras cosas.

Fue nombrada una de los 100 mejores inventos por la revista TIME y en tiempos de pandemia, en los que las video llamadas se hacen frecuentes, las hace más interactivas y familiares.