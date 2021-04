Cinco lecturas sobre la relación con nuestro cuerpo

El concepto de amor propio, muy comentado en el último tiempo, ha abierto espacios de aceptación y de quiebre con ciertos cánones de belleza. Pero se trata de un proceso personal de largo aliento y que requiere de un trabajo profundo, especialmente con respecto a la relación con nuestro cuerpo. A continuación dejamos una serie de lecturas que pueden ser útiles para poder complementar este recorrido hacia el amor propio.

1. Enamórate de ti, de Walter Riso

Para Walter Riso, el amor empieza por casa. Según explica en las páginas de su libro, amarse a uno mismo no es solamente el punto de referencia para saber cuánto o cómo se debe amar a los demás, sino que parece actuar como un factor de protección ante enfermedades psicológicas, y un elemento que promueve el bienestar y la calidad de vida.

“Activar toda la autoestima disponible o amar lo esencial de uno mismo es el primer paso hacia cualquier tipo de crecimiento psicológico y mejora personal. Y no me refiero al lado oscuro de la autoestima, al narcisismo o la fascinación del ego, sentirse único, especial y por encima de los demás; no hablo de enamoramiento ciego y desenfrenado por el yo, sino de la capacidad de reconocer, sin vergüenza ni temor, las fortalezas y virtudes que poseemos, integrarlas al desarrollo de nuestra vida y volcarlas a los demás de manera efectiva y compasiva”.

2. Esto es grande, de Marisa Meltzer

Este libro, escrito por la periodista feminista Marisa Meltzer, es una historia según se describe en su reseña, de una amistad intergeneracional, más allá de la tumba y más allá de la escala, que llevó al primer avance que la autora tuvo en su búsqueda de superación personal. Como resume en el propio texto, Meltzer comenzó su primera dieta a la edad de 6 años. Al crecer como una niña amante de los interiores en el norte de California, aprendió desde chica que el peso era la única parte de su vida que no podía cambiar, y ni siquiera comprender realmente.

En Esto es grande, la autora crea historias paralelas con su propio esfuerzo de bajar peso y la vida de Jean Nidetch, una dueña de casa y reconocida figura de televisión de Queens ,que fundó el programa Weight Watchers en su sala de estar en 1963. De esta manera, Meltzer, teje la historia de Jean como experta en pérdida de peso y emprendedora con su propio viaje en el programa Weight Watchers, y narra los paralelos profundos y las frustraciones duraderas en los esfuerzos de décadas de cada mujer por perder peso y no recuperarlo.

“Torturado sería una forma educada de etiquetar mi relación con la dieta, que había perseguido toda mi vida. Ni siquiera puedo recordar cuántos años tenía cuando mis padres me pusieron en mi primera dieta ¿Cuatro? ¿Cinco? Creo que tenía 9 años cuando me inscribieron en Weight Watchers. Eso fue lo que pasó por paternidad inteligente en la década de 1980. Weight Watchers no duró más de unas pocas semanas. Y no funcionó. Ninguna de las dietas lo hizo. Todavía no lo hacen. Soy una persona que hace dietas yoyó clásicas y crónicas, cuyo peso ha subido y bajado tantas veces que, si se registra, se parecería al horizonte de una ciudad”.

3. Vaca gorda, oportunidad gorda, de Jenni Murray

Jenni Murray es una reconocida periodista y locutora inglesa, reconocida por su programa radial en la BCC, La hora de la mujer. Jenni nació en la ciudad de Barnsley, es hija única y creció en una familia trabajadora que consideraba la comida como una expresión de amor. En este libro se dedica a escribir su autobiografía y un testimonio de lo que se siente estar avergonzada por la gordura. A sus 64 año,s su peso se había convertido en una discapacidad, evitaba la balanza, vestía ropa holgada y negra y se negaba a hacer conexiones entre su peso y sus problemas de salud. En su libro relata lo que es estar gordo en una sociedad que dicta que el ser delgado es la norma. Se pregunta por qué comemos en exceso y por qué, cuando finalmente se pierde peso a través de la dieta, simplemente volvemos a acumular kilos. ¿Cómo ayudamos a los jóvenes a sentirse cómodos con su apariencia? ¿Cuáles son las consecuencias de la epidemia de obesidad? Y, si bien la vergüenza gorda es tan frecuente, ¿por qué gritar “vaca gorda” a una mujer en la calle no se ha incluido en la lista de crímenes de odio?

4. Empty, de Susan Burton

Empty es un testimonio sobre los desórdenes alimenticios, en base a la experiencia de la autora durante su adolescencia y parte de su vida adulta. Cuando era pequeña, desconocía lo que eran los atracones y vivió gran parte de su vida escondiendo su obsesión por la comida y por pasar hambre. Tras la ruptura de sus padres, entró en un ciclo doloroso de la anorexia y atracones que formaron una capa subterránea de su vida. En este libro, destaca la importancia de no ignorar el trastorno por atracón, ya que pese a ser muy común sigue siendo un tema del que poco se habla.

5. Habitar mi cuerpo, de Cinta Tort

Las primeras palabras que Cinta escuchó sobre su cuerpo fueron: gorda y cuatro ojos. Tenía seis años. Y desde entonces fue receptora de una violencia, como ella misma describe, sobre su cuerpo, sobre ella. En Habitar mi cuerpo busca que sus lectores y lectoras aprendan a quererse, a reflexionar sobre todas las imposiciones sociales y sobre los tabúes femeninos. Dice que aprender a quererse no es fácil, y menos todavía en una sociedad en la que recibimos constantemente estímulos que se dice que es lo bueno y lo malo y cómo hay que ser. Une herramientas para empoderarse y empezar a trabajar sobre nosotras mismas.