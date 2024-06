Cuidar la cara en el día y la noche

Mientras en el día las cremas y tratamientos faciales tienen como misión fundamental proteger la piel de agresiones como el smog, los rayos UV y la suciedad, lo que se busca en la noche es reparar. Y es que es mientras dormimos que nuestra piel se regenera, nutre, despigmenta y combate la aparición de arrugas o líneas de expresión.

En el día es fundamental hidratar e imponer una barrera que logre impedir que el agua de la piel se evapore, intentar disimular ciertas imperfecciones como manchas, y humectar para obtener una piel de apariencia lozana e iluminada.

Con eso en mente es que los ingredientes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir los productos son fundamentales. Aquí, la cosmetóloga Isidora Cousiño señala su importancia y explica las razones:

Para el día

“Si bien la elección va a depender del tipo de piel de cada persona y de si tiene o no afecciones como sensibilidad o rosácea, por ejemplo, en general se debe optar por aquellos que contengan una leve concentración de activos para así intentar evitar una hiperpigmentación de la piel por el contacto con el sol”, explica Isidora. La especialista recomienda los siguientes ingredientes: urea y ácido hialurónico para hidratar, vitaminas C y E para combatir las arrugas y factor solar de mínimo 50. “Todos sabemos que usar factor solar es indispensable pero recalco la importancia de usarlo todos los días, sin importar si estamos en invierno o verano. Actualmente existen tantas formatos, que no usarlo por sus características no puede ser un pretexto. Hay en crema, barra, sérums, en polvo, y un largo etcétera. Independiente del que se escoja, siempre debe aplicarse al final de la rutina de cuidado facial, para sellar”, dice Isidora.

Para la noche

“Como en la noche la piel no está expuesta a contaminación ni luz, los productos que debemos elegir pueden tener más concentración de activos como vitaminas A, C y E, retinol (que si se usa de día puede estimular la aparición de manchas o incluso irritar), y ácidos salicílico, glicólico y mandélico, que desmanchan y combaten arrugas”, dice Isidora, quien además recomienda elegir sérums, aceites o cremas oleosas.