Datos Paula: comida árabe en Santiago

1. Pan pita, la receta original

En 1985, los hermanos Johny y George Abujeries abrieron su primera panadería en Beit Jala, una ciudad palestina en Cisjordania, que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Su especialidad siempre ha sido el pan pita, elaborado con la receta tradicional que incluye harina, agua, levadura, una pizca de sal y otra de azúcar.

Una vez consolidada la panadería, en 2012 decidieron expandirse y se instalaron en Chile, donde ya había una numerosa colonia de palestinos. Abrieron un pequeño local en Patronato, donde rápidamente se hicieron conocidos por su pan pita sin conservantes, sin químicos, sin aditivos ni grasas.

El éxito fue tal que tres años después abrieron su segundo local y comenzaron a producir, además del pan, los famosos dulces árabes, que también se elaboran sin aditivos y con manteca vegetal, lo que hace que sus productos sean aptos para veganos. Todos estos productos reflejan la rica cultura y tradición árabe y, según los entendidos, son un imperdible para quienes quieran conocer más de la auténtica repostería de Oriente Medio.

Actualmente, cuentan con tres locales y además venden a través de su sitio web www.panaderiafufu.cl

Instagram: @fufupanaderia

__

2. Clases de cocina

Fernanda Giacaman Heresi es curiosa por excelencia. Aunque es diseñadora de profesión, la cocina siempre ha sido su pasión, y es que después de varios viajes por Medio Oriente a visitar a familiares en Líbano y Palestina, fue aprendiendo y recopilando las recetas que probaba y compartía con sus cercanos. Fueron esos encuentros los que la impulsaron, en plena pandemia, a fundar Una Cocina Feliz, espacio que funciona hace ya dos años, y hoy lo hace en el garage de la casa en que creció. “Me gusta que sea ahí, siento que eso le da aún más sentido a este proyecto porque la cocina árabe es muy familiar, de comunidad. Además en mi casa siempre se comió comida árabe y estar ahí me hace volver a mis orígenes y raíces”, dice Fernanda.

En cada clase -de 10 alumnos en invierno y 12 en verano- Fernanda entrega todos sus secretos de preparación en un entorno de mucha conversación, risas y familiaridad donde, además de recetas, comparte historias de sus viajes y anécdotas. “Eso es precisamente lo que más me gusta de hacer clases, entregarle un poco de la cultura a la gente y de alguna manera romper mitos de lo clásico que nos venden en Hollywood”, dice.

Actualmente hace dos clases de Mezze (aperitivos) en la que enseña diferentes platos para armar una gran mesa con diferentes variedades. Algunas de las preparaciones son Hummus (dip en base a garbanzos), Babaganouj (pasta de berenjenas asadas), Salsa tarator (en base a tahine), Kubbeh (crudo y al horno), Salata shamandar (betarragas con tahine), Hojas de parra (con pino de carne), Tabbuleh (ensalada clásica árabe de perejil). Ahora acaba de incorporar una clase de Futur (desayuno) y también tiene disponible un e-book con 16 de sus recetas.

Cada clase dura 3.5hrs (19:00 hrs – 22.30 hrs) y tiene un valor de $55.000 (incluye vino, espumante, aguas saborizadas, recetario y un regalo sorpresa).

unacocinafeliz.com

Instagram: unacocina_feliz

__

3. Yogurt casero y tradicional

Hace dos semanas en el patio central del cowork Taller Uno en Providencia, Rosario Anich abrió Café Olympia, lugar donde vende diferentes preparaciones inspiradas en la cocina Mediterránea. Con opciones para el desayuno, media mañana, almuerzo y también para la tarde, destaca todo lo que ofrece en base a Laban, nombre que recibe el tradicional yogurt griego. “Para nosotros los árabes más que solo un alimento el yogurt es parte fundamental de las tradiciones culinarias, no empezamos un ritual si no hay. Si tenemos las hojas de parra listas pero no hay yogurt, alguien tiene que ir a comprarlo”, dice Rosario.

Rosario pertenece a la cuarta generación de su familia que elabora artesanalmente Laban, presente en todas las celebraciones, hospitalidades y en la vida diaria de esta cultura, y en Olympia esta cremosa versión se puede comer con granola y mermelada, como base de un helado o en aliños para diferentes ensaladas.

Vale la pena probar también los dulces Burma (capas de masa philo rellena de nueces y almíbar) y Fatayer (dulce tradicional del Medio Oriente que tiene forma de empanada y está hecho de masa philo y relleno de crema pastelera) hechos por familIares de Rosario que se dedican a esto desde hace 50 años.

General Salvo 20, Providencia. (Metro Salvador).

Instagram: olympia_frozenyogurt

__

4. El elegido de los especialistas

Ubicado en Av. Perú #647 el Restaurant Yamile –atendido por sus propias dueñas–, lleva poco más de 15 años ofreciendo recetas únicas y tradicionales de la comida árabe. Esto le ha valido transformarse en uno de los favoritos de los especialistas. Una de ellas es la cocinera Dalal Halabi que dice que, entre los restoranes que venden comida árabe, este es uno de los más ricos. “Tiene de todo. Hacen la costilla rellena, que muy pocos hacen, y les queda muy rica. Los rellenos como el Masarin –que es la tripa rellena– también es un 10/10, al igual que las salsas”, dice.

Es un local pequeño, que suele estar lleno, pero con paciencia, se puede encontrar una mesa. Y también tienen la opción de pedir para retirar. Atienden de lunes a sábado de 12:00 a 22:00 horas y los domingos de las 12:00 hasta las 17:00 horas.

Instagram: @yamilecomidaarabe