Datos Paula: tres libros para leer con los más chicos

1. Las grandes preguntas de la vida

En este, su primer cuento infantil, la abogada Sharoni Rosenberg busca reforzar la idea de que, mientras antes comencemos a hacernos las grandes preguntas de la vida, más cerca estaremos de encontrar el camino hacia nuestra felicidad. “Mi propósito es que los más chicos vayan incorporando estas preguntas en su vida desde sus primeras lecturas para que no lleguen de golpe a una crisis de los 30 años, 40 o en la mediana edad”, dice Sharoni.

Ilustrado por la artista de la Universidad Católica Ángela Errázuriz, en las páginas de Sara y Toto, la chispa interior, los protagonistas usan la analogía de la chispa interior para entender el concepto del propósito de vida en un lenguaje cercano y concreto. “Los niños traen la espiritualidad en ellos y siento que este libro los conecta con algo que ya intuyen. Los adultos, deberíamos reforzarles que está bien escuchar su chispa y que nuestra felicidad depende de ser fieles a nuestra esencia”, dice.

Lleno de colores, dibujos e inspiradoras frases, este libro es una buena herramienta para reflexionar con los más chicos. “Me parece que la niñez es una etapa fundamental para la conexión espiritual de los niños porque ahí es cuando se permiten soñar, imaginar y se conectan muy bien con sus emociones. Si logramos que se conecten con su propósito desde pequeños, no tengo duda que fluirán de mejor manera cuando sean adultos y les será más natural vivir con autenticidad”, dice Sharoni.

Sara y Toto, La chispa interior. Editorial Mac-Kay. $15.900 en librerías y en https://www.buscalibre.cl/libro-sara-y-toto-la-chispa-interior/9789566303053/p/62879391?srsltid=AfmBOop-UgY0aiy7VkLFU-L4iXxxop3uLJmrISEdwRxZugmaVF9cec9J

__

2. Sobre la fauna chilena

Reivindicar la importancia que tienen en nuestro ecosistema insectos, moluscos, mamíferos, anfibios, peces, crustáceos y aves para la biodiversidad de más de mil ríos de Chile, es uno de los objetivos del recientemente lanzado libro La vida secreta de los ríos, escrito por Elisa Jeffs, ilustrado por María José Carmona y financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2024.

En sus 40 páginas, este libro -recomendado para grandes y chicos- no solo muestra la gran variedad de especies que habitan en estos espacios, también muestra el peligro al que se ven expuestas por la conducta humana que muchas veces, por desconocimiento, hace daños que pueden ser irreparables.

La vida secreta de los ríos. Animales chilenos de agua dulce, Ediciones Mis Raíces. $20.000 en https://misraices.cl/products/la-vida-secreta-de-los-rios-animales-chilenos-de-agua-dulce

__

3. Nadie es perfecto

Rabia, disgusto, miedo, vergüenza, inseguridad son algunos de los sentimientos que suelen apoderarse de los niños cuando se equivocan o cuando sienten que están defraudando al resto. No permitirse sentir, tapar esos dolores o contener las lágrimas son algunas de las herramientas a las que recurren para enfrentar a quienes los rodean, no dándose espacio para sentir. Y esto es precisamente lo que hace Roberto, el robot que protagoniza este libro y cuyo propósito es ser siempre perfecto, impecable.

Con el correr de las páginas, y tal como pasa en la vida real, Roberto se da cuenta de que no se puede tapar lo que se siente y termina por cansarse, entristecerse y enfermarse. Solo ahí empieza a entender que la gente que lo quiere no dejará de hacerlo porque se enoje, llore, sienta miedo, se frustre o no quiera comer.

“Con este libro busco que los niños nunca tengan miedo a equivocarse porque de los errores se aprende y se crece”, dice Josefa Gazitúa, autora de este libro ilustrado en acuarela por Bernardita Errázuriz que ahonda en la autoexigencia que sienten los niños y la gestión de sus emociones.

Ediciones Mini Lupa, $16.500 en https://www.minilupa.cl/product-page/roberto-el-robot-perfecto