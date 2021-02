Doomscrolling: ¿Por qué no podemos parar de ver noticias negativas?

A estas alturas no es novedad que las personas pasamos varias horas pegadas al celular sin tomar en cuenta el tiempo que perdemos en ello. La mayor parte de la atención se la llevan las redes sociales, y no necesariamente porque se trate de contenido feliz e interesante. Es más, el 2020 fue un año en el que especialmente recibimos una afluencia de información deprimente que invadió todos nuestros feeds, ya sea por las actualizaciones de la pandemia del Covid, por imágenes de injusticias raciales o particularmente en Chile, la violencia post estallido.

¿Por qué queremos seguir viendo este tipo de información? Este hábito de ver un flujo constante de negatividad ahora tiene un nombre oficial, y se le llama doomscrolling. Básicamente se trata de la tendencia a continuar navegando o desplazándose por las malas noticias, aunque nos entristezcan, sean desalentadoras o deprimentes. “Es como cuando alguien tiene alergia al chocolate, sin embargo, aunque sabe que no es una buena idea comerlo, no puede evitarlo porque le encanta. Con la diferencia que en este caso, en vez de provocar un malestar físico, afecta la salud mental”, explica el psicólogo Fernando Duarte. Dice que también tiene que ver un poco con el morbo. “El interés por lo mórbido o por ese lado más oscuro de la conducta humana siempre ha estado presente en nuestro cerebro, y por lo tanto, es propio del ser humano”.

Nina Vasan, psiquiatra, fundadora y directora ejecutiva de Brainstorm: The Stanford Lab for Mental Health Innovation en Stanford University School of Medicine y director médico de Real, una plataforma de terapia digital, ha estudiado este tema y en un entrevista para el sitio shape.com, planteó que el doomscrolling “pone tu mente en un espiral descendente de ansiedad y negatividad, y este ciclo es difícil de romper”. Dice también que la gente se desplaza fatalmente porque actualmente están en casa, sin las actividades regulares que tienden a mantenerlos alejados de teléfonos y computadoras. “Hemos perdido nuestros medios habituales de conexión y apoyo social, y estar en las redes sociales se siente como la única forma de estar conectado con el resto del mundo”.

Además, muchos simplemente quieren mantenerse informados sobre la pandemia. “Buscamos más certeza y control en un momento que, para muchas personas, es el más caótico de sus vidas. Existe la sensación de que algo positivo está a solo un clic de distancia y tal vez te haga sentir mejor o te dé una sensación de control, por lo que estás constantemente buscando encontrarlo. Pero en cambio, te bombardean con más y más información negativa”, agrega la experta.

Según Duarte, lo más negativo de este hábito es que nos puede llevar a que veamos todo como mucho peor de lo que es. “Recibir muchas noticias malas, especialmente al partir el día, puede predisponernos a estar enojados e improductivos el resto del día. Si constantemente hacemos scrolling con el objetivo de ver algo lindo, pero en cambio nos encontramos con más y más noticias negativas, es frustrante y eso repercute en nuestro ánimo”, explica. Agrega que es aún más complejo en personas que presentan cuadros de depresión y ansiedad, porque están más vulnerables.

¿Se puede detener el Doomscrolling?

Como nuestros niveles de estrés colectivo ciertamente no necesitan aumentar en este momento, los expertos sugieren algunas estrategias para romper este hábito.